da Davide Caprotti

Per guardare e trasmettere Sky su due tv (o più) delle mia casa devo pagare ed abbonarmi per forza a Multivision? E se spostassi il decoder con la SmartCard nelle altre stanze, tutte le volte che mi serve? Forse è meglio procurarsi un ripetitore Wireless, sperando di non avere problemi di interferenza o qualità del segnale. Se siete abbonati a Sky ed avete più di un televisore in casa, saprete sicuramente di cosa stiamo parlando. In questa guida vi spieghiamo come utilizzare i cavi tv esistenti nella vostra casa e modulare il segnale proveniente dal decoder di Sky su tutti i televisori, spendendo pochissimo e senza necessità di “tirare” nuovi cavi.

Per modulare il segnale del decoder Sky (e di altri device) nei cavi di antenna terrestri della nostra abitazione, permettendo ai televisori che si trovano in altre stanze, di sintonizzarsi sui canali Sky provenienti dal nostro decoder, occorre il modulatore RF che potrete trovare a poche decine di euro sul web.

Nel nostro caso, siamo andati su eBay ed abbiamo acquistato un modulatore rf al prezzo di 14.90 € + 5€ di spedizioni, prezzo davvero contenuto rispetto a soluzioni più costose e meno prestanti di questa.

Abbiamo appurato che il funzionamento del modulatore rf è davvero semplice e garantisce ottimi risultati, certamente migliori di quelli ottenuti con ripetitori wireless.

Per trasmettere il segnale di Sky su altri televisori posti nella stessa casa, dopo avere acquistato un modulatore RF idoneo, clicca sotto e segui la nostra procedura testata.

Installare il Modulatore RF per distribuire il segnale Sky

Connettere, mediante cavo scart o connettori Video (giallo) e Audio (rosso), il Decoder Sky al modulatore RF; Inserire nel modulatore, il cavo di antenna proveniente dalla presa a muro ed alimentarlo elettricamente; Connettere un cavo d’antenna terreste al connettore di uscita del modulatore (ant out) e collegare l’altra estremità al cavo di antenna che andrà a servire l’altra stanza. Con ogni probabilità occorrerà aprire la scatola di derivazione tv del vostro appartamento e creare una connessione diretta, staccando dal derivatore/partitore Cad12, il cavo ( 2 o 3 in figura) destinato al televisore posto nella seconda stanza e collegandolo direttamente, tramite spinotti maschio/femmina, alla seconda estremità del cavetto appena inserito nel nostro modulatore. Effettuare una nuova ricerca dei canali sul secondo televisore connesso alla presa di antenna terrestre a muro. ATTENZIONE: LA RICERCA DEI CANALI DOVRÀ ESSERE EFFETTUATA PER LA PARTE ANALOGICA E NON DIGITALE DEL SINTONIZZATORE, con ogni probabilità sarà trovato solo il nuovo canale proveniente dal modulatore. Individuato il canale, dovreste già essere in grado di visualizzare Sky anche su questo televisore. In caso contrario verificare le corrette impostazioni dei punti precedenti. Installare un trasmettitore di telecomando wireless sul decoder Sky ed un ricevitore sul secondo TV, in modo da pilotare il decoder dall’altra stanza. Se avete acquistato in passato dei ripetitori di segnale wireless, nel tentativo di visualizzare Sky su più televisori con questa modalità, potreste rispolverarli ed utilizzarli per il solo modulo IR Extender.

La qualità del segnale trasmesso dal modulatore è garantita, ove il guadagno del modulatore, sia di almeno 70 dB e la qualità dei cavi passanti e dei connettori sia più che buona. Con questa modalità è possibile guardare lo stesso canale Sky su tutti i televisori abilitati. Per guardare contemporaneamente canali Sky differenti su più televisori della stessa casa, è sempre e comunque necessario attivare il servizio a pagamento Sky Multivision.

