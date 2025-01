Sky Go non funziona: c’è un problema su Android o iOS | Lo risolvi senza assistenza in pochi secondi

Sky Go, sia nella versione per Android che per quella iOS ha problemi che possono essere risolti: non c’é neanche bisogno dell’assistenza.

Sky Go è un servizio in streaming offerto da Sky, come ben sapete, e che consente di visionare in streaming su vari dispositivi abilitati tantissimi contenuti.

Ovviamente, questi ultimi devono essere contenuti all’interno dell’abbonamento sottoscritto con la piattaforma in questione.

Pensiamo, ad esempio, a tutti i canali compresi nell’abbonamento. Inoltre, però, è possibile visionare anche tanti film, serie tv ed altro.

Ultimamente, alcuni utenti stanno, però, riscontrando problemi con questo servizio, in particolar modo coloro che sono in possesso di device Android o iOS. Non bisogna disperare perché c’é la possibilità di risolverli senza ricorrere all’assistenza.

Problemi con Sky Go: risolvili in un baleno

Ci sono problemi con le versioni per Android ed iOS di Sky Go. Sono molti gli utenti che si stanno lamentando di quanto sta accadendo. In pratica, il servizio risulta totalmente non funzionante su questi dispositivi e, pertanto, la visione dei contenuti a questi utenti è preclusa. Ovviamente, non mancano le lamentele in giro per il web.

Tuttavia, se anche voi vi state trovando nella stessa, identica situazione di altri vostri compagni di sventura, dovete sapere che non c’é alcun bisogno di lamentarsi dato che la soluzione ai problemi esiste ed è anche immediata. Inoltre, non si dovrà nemmeno fare riferimento a quello che è il servizio di assistenza. Scopriamo insieme come fare.

Sky Go: risolvi in pochi secondi i problemi su Android ed iOS

Moltissimi utenti stanno riscontrando problemi riguardo la versione Android e quella iOS di Sky Go. In pratica, non riescono a vedere nulla e non capiscono cosa sia successo. In particolar modo, sui modelli di dispositivi Android, gli utenti visualizzano un messaggio di errore preciso: “Non è possibile riprodurre programmi su schermi esterni“. Purtroppo, è un problema tecnico frequente ed ha come protagonisti solo alcuni modelli. Per risolverlo, però, basta davvero pochissimo. Vi potrà sembrare strano, ma basterà chiudere e riaprire l’applicazione. Anche i dispositivi dell’ecosistema Apple stanno avendo problemi.

In questo caso, gli utenti visualizzano a schermo l'”Errore 30” che è sempre un problema tecnico, ma relativo, in questo caso, solo ai dispositivi con il sistema operativo iOS18, quello nuovo in pratica. Per risolverlo sarà necessario solo far ripartire il contenuto in streaming che si intendeva visionare. In entrambi i casi, però, se il problema dovesse continuare a mostrarsi, meglio controllare che su altri dispositivi l’applicazione funzioni. Nel caso di iOS 18, controllate su dispositivi con versioni di iOS precedenti. In ultima ratio, invece, se tutto dovesse andare storto, meglio contattare l’assistenza.