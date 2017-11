Guarda Sky sul cellulare o Tablet con Sky Go

da Redazione di Passione Tecnologica

AGGIORNAMENTO: Cari Amici, aggiorniamo questo post comunicando che l’applicazione Sky Go è disponibile oltre che sul market ufficiale Apple anche sul market Samsung e potrete così utilizzarlo con i Tablet Android della società coreana dotati di sistema operativo Android dalla versione Honeycomb 3.1 +. Ufficialemente sappiamo che Sky TG 24 è disponibile per tutti gli abbonati Sky, anche senza servizio Sky Go attivo, mentre per tutto il resto è necessario attivare il servizio sul vostro abbonamento Sky gratuitamente fino a Marzo 2012. Successivamente è previsto un costo di 7 € mensili (Se avete un abbonamento Multivison il prezzo scende a soli 3€ mensili).

Cari amici, aggiorniamo i nostri lettori con le ultime notizie riguardanti l’innovativo servizio SKY GO che permette di vedere i canali Sky sui dispositivi portatili. Fino a qualche giorno fa, si pensava che il servizio, che permette di visionare i canali sky del proprio abbonamento di casa anche sul proprio cellulare multimediale, fosse utilizzabile sui tablet iPad ed Android 3.0 (Sulla guida di settembre è scritto proprio questo).

Tuttavia, sul sito ufficiale del servizio, abbiamo scoperto che il servizio Sky Go è riservato solo ed esclusivamente ai possessori di iPad 1 o iPad 2.

Riportiamo testualmente la descrizione del servizio con relative condizioni:

“ Per la prima volta Sky esce di casa. Da oggi con Sky Go puoi vivere le tue grandi passioni ovunque ti trovi.

Con Sky Go potrai seguire in tempo reale sul tuo tablet, tramite connessione Wi-Fi o 3G, i grandi eventi sportivi, tutte le partite della Serie A, il meglio dell’intrattenimento di Sky Uno e tutte le News dal mondo 24 ore su 24. Un’offerta completa! Ben 19 canali* tra calcio, sport, intrattenimento ed informazione, per non perdere nessun appuntamento importante.

Sky Go è disponibile su: iPad 1 e 2

Come attivare il servizio Sky Go: Scarica gratuitamente l’applicazione “Sky Go Italia” da App Store. Clicca su “Installa” ed effettua il login inserendo username e password con quali sei registrato come cliente a www.sky.it. Potrai accedere da subito all’informazione di Sky TG 24. Per vedere tutti i canali Sky Go attiva il servizio*: entra nel Fai da Te e aderisci subito all’offerta, oppure chiama il 199.100.500

*i canali Sky Go visibili saranno quelli già presenti sul tuo abbonamento Sky

Quanto costa il servizio Sky Go? Per quanti sottoscrivono un abbonamento Sky Go, fino al 31-12-2011 il servizio è gratuito. Dal 1-1-2012 il servizio avrà un costo mensile di €7. Per i clienti Multivision o Home Pack il costo mensile è di soli €3

L’offera è riservata ai soli clienti Sky, l’applicazione è scaricabile gratuitamente dal market Apple.