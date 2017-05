TrenDevice cambia Look: rinnovato il sito di iPhone e iPad Rigenerati

da Davide Caprotti

TrenDevice, azienda leader in Italia nella vendita di iPhone e iPad ricondizionati, ha aggiornato il suo sito. La nuova veste grafica di TrenDevice.com è più semplice e smart rispetto alla versione precedente. Il portale è stato realmente semplificato per offrire agli acquirenti tutto ciò che cercano, con semplici click. La missione del nuovo TrenDevice è quella di guidare l’utente nella scelta di iPhone o iPad ricondizionati, con semplici passaggi a percorsi illustrati.

iPhone e iPad Ricondizionati si Trovano Facilmente

Tutto è semplice ma al tempo stesso completo: con questa filosofia è nato il nuovo layout grafico di TrenDevice. Rispetto alla versione precedente dell’e-commerce, emerge l’utilizzo di caratteri più grandi, corredati da immagini definite ed elementi semplici ed intuitivi. L’intero portale è basato su tre principali categorie: iPhone, iPad ed iPad Mini. Il primo impatto è quello della semplicità: l’utente che ha intenzione di acquistare un iPhone ricondizionato, cliccherà sul TAB iPhone e avrà accesso ai dispositivi disponibili, suddivisi per modello. Discorso analogo per gli iPad. Molto utile è la nuova funzione “Non sai quale iPhone scegliere?” che permette di accedere alla pagina dei filtri grafici, per selezionare il dispositivo revisionato ideale, in base alle caratteristiche preferite.

Schede Prodotto Chiare e Funzionali

Gli specialisti di TrenDevice hanno lavorato molto sulle singole schede, completamente riviste rispetto al vecchio layout, in grado di offrire molta interattività con i clienti. Nelle singole schede è possibile scegliere il colore, le capacità e le condizioni del dispositivo, in base a disponibilità e prezzo. Per ogni iPhone o iPad sono indicate le caratteristiche, il prezzo e il contenuto della confezione (cavo, auricolari, alimentatore…). Ogni scheda riporta informazioni sulla garanzia e sul concetto di ricondizionamento hardware. Per non farsi mancare nulla, tra le specifiche troviamo anche la voce “Adatto a chi cerca…” che consiglia idealmente il prodotto ai singoli utenti. L’intero sito ha un design responsivo e si adatta perfettamente a tutti i dispositivi, smartphone e tablet compresi.

Sconto di 40€ su iPhone e iPad

In occasione del restyling grafico, TrenDevice offre uno sconto esclusivo di 40€ su tutto il catalogo, per acquistare iPhone o iPad ricondizionati, a prezzi ancora più convenienti. Attenzione perché l’offerta è valida solo fino al 3 maggio 2017 utilizzando il codice sconto NUOVOSITO, durante la procedura di acquisto sul portale.

