Fine dell’attesa: ecco la Nintendo Switch 2 | Cosa cambia con la nuova versione e quanto costa

Arriva la Nintendo Switch 2: l’attesa degli utenti è terminata. Ecco tutte le sue caratteristiche ed il suo prezzo di vendita.

Gli amanti delle console gioco possono, finalmente, gioire per l’arriva della nuovissima versione della Nintendo Switch.

Infatti, è arrivata la Nintendo Switch 2 e siamo sicuri che renderà felici tutti coloro che si fionderanno ad acquistarla per provarla.

È stato un periodo ricco di indiscrezioni che si sono succedute come palline impazzite sul web ed ora finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale.

Ebbene sì, avete capito benissimo, è finita l’era dei rumors ed è appena iniziato il tempo della realtà, quello che permetterà di toccarla con mano.

Nintendo Switch 2: l’hanno annunciata ufficialmente

Gli ultimi mesi ed in particolar modo le ultimissime settimane sono state caratterizzate da tante indiscrezioni che, come già accennato, hanno affollato il web e fatto sognare milioni di utenti in tutto il mondo e, ovviamente, anche nel nostro Paese. La nuova versione di questa console gioco, come era già possibile immaginare, manderà in pensione quella attualmente sul mercato.

Non ci saranno occhi che per la novità, come giusto che sia. Sono bastati due minuti di video di presentazione al mondo per far sì che gli utenti non vedessero l’ora di poterla ordinare e tenerla tra le mani per fare dei test e scoprire se tutto ciò che era stato detto su di essa corrisponda o meno alla realtà delle cose. Fatte queste precisazioni, scopriamo insieme le sue caratteristiche.

Nintendo Switch 2: in pochi minuti svelata tutta la sua essenza

Sono bastati pochi, anzi, pochissimi minuti ed ancora meno informazioni per far sì che gli utenti impazzissero dalla gioia. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché il punto di forza di questa nuova versione della console gioco amata da tanti sta nel design. Quest’ultimo non è stato assolutamente toccato dall’azienda produttrice ed è perfettamente uguale a quello della precedente. Inoltre, si sa che sia retrocompatibile con i giochi di quest’ultima.

Altre informazioni che riguardano la nuova versione, si concentrano su quello che sarà il suo processore. Parliamo di un Arm Cortex-A78C ed avrà una Gpu Nvidia T239 Ampere. Questi dettagli rivelano un potenziamento delle prestazioni. Purtroppo, però, queste informazioni non provengono da fonti ufficiali ma da leakers che hanno messo su ulteriori indiscrezioni dopo la presentazione. Quel che è certo è che si potrà usufruire dei servizi di giochi online. Non resta altro da fare che attendere ulteriori informazioni ufficiali da parte dell’azienda.