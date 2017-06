Vendere il Mac con l’extravalutazione TrenDevice

da Davide Caprotti

Su TrenDevice le iniziative non finiscono mai. In questi giorni è possibile ottenere 30€ di valutazione extra per vendere il Mac. Per fruire del bonus è sufficiente accedere alla pagina dedicata, inserire la propria mail e prelevare il codice.

Vendere il Mac Usato

Abbiamo già parlato dell’estrema concretezza e affidabilità di TrenDevice, il principale reCommerce italiano di ricondizionati Apple. Sul sito ufficiale, nella sessione Vendi, è possibile liberarsi del proprio iPhone, iPad o Mac usato. Il preventivo di valutazione del prodotto avviene in tempo reale, semplicemente rispondendo a brevi e semplici domande sul dispositivo da vendere. E’ possibile vendere Mac usati a partire da modelli datati 2009. Per capirci: con il bonus di 30€ potremo incassare la bellezza di 1297€ per un iMac da 27″ di fine 2015 con SSD, o 290€ per un vecchio Mac Book Pro del 2009. Cifre interessanti, soprattutto se si considera servizio di ritiro e affidabilità offerte da TrenDevice. Non dovremo nemmeno preoccuparci di spedire il dispositivo, perché della spedizione se ne occupa TrenDevice; corriere gratuito a domicilio, quando volete, a carico dell’azienda. Il pagamento con bonifico bancario avviene dopo 7 giorni dalla ricezione del prodotto.

Professionisti dei Ricondizionati Apple

TrenDevice è azienda leder in Italia nella vendita di ricondizionati Apple. Il reCommerce offerto è dedicato agli iPhone, iPad e Mac. Dal 2014 la clientela ha superato le 100.000 unità, tanto da essere oggi azienda di riferimento nel mercato italiano, per l’acquisto e la vendita di prodotti Apple ricondizionati.

