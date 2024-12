L’Intelligenza Artificiale arriva nelle auto: si parleranno tra di loro | Ecco il futuro delle nostre macchine

L’Intelligenza Artificiale arrivate all’interno delle automobili: il futuro è adesso e queste si parleranno tra di loro sempre.

L’IA ha, ormai, invaso tutte le sfere della vita dei cittadini a livello globale. La si trova dovunque, sempre pronta ad aiutare in caso di necessità.

Certo, in alcuni casi, poi, il suo aiuto avviene di default, senza che nessuno ricorda ad essa per risolvere le questioni parate dinanzi.

Pensiamo, ad esempio, ai tantissimi tool di Intelligenza Artificiale che consentono di realizzare immagini video.

Ce ne sono diversi, poi, che aiuto in ricerche scientifiche, storiche o che aiutano nell’arredamento delle abitazioni. Ora, però, l’AI sta arrivando anche sulle auto.

Intelligenza Artificiale sulle auto: comunicheranno tra loro

La prepotente invasione dell’intelligenza artificiale in qualsiasi settore ed in ogni momento della vita ha preoccupato e preoccupa tuttora tantissimi utenti in tutto il mondo. Ciò che maggiormente incute timore è la possibilità, non del tutto remoto, che i dati di tutti vengano messi alla mercé di chiunque proprio dai tool AI che vengono utilizzati ogni giorno. Ormai, anche in casa i dispositivi smart regnano sovrani, dai forni ai citofoni, passando per i campanelli e gli elettrodomestici per le pulizie.

Basta un’applicazione per poterli comandare da remoto, attivarli, disattivarlo e trovare, ad esempio, casa calda in inverno e fresca d’estate al proprio ritorno. Ce ne sarebbero ancora tantissimi di esempi da poter fare. Quello che ci interessa, però, è la notizia che l’Intelligenza Artificiale arriva su tutte le automobili che, grazie ad essa, saranno in grado di comunicare tra di loro, restando sempre connesse. Scopriamo cosa sta accadendo.

Automobili ed Intelligenza Artificiale: il futuro è qui

Siamo entrati a fare parte, ormai, di una nuova era quella IoT, quella dell’Internet of Things. Tutto è connesso alla rete ed in continua comunicazione con altri oggetti. Un esempio banale può essere quello relativo agli smartphone. Altri, invece, possono essere gli elettrodomestici di cui abbiamo già dato cenno in precedenza. Tutto sta diventando più smart, più intelligente e, perché questo avvenga, c’è necessità di una rete globale a cui connettersi in qualsiasi istante della giornata.

La notizia che va per la maggiore, però, è quella relativa proprio alle automobili. L’internet of Things, infatti, sta invadendo anche questo settore e, soprattutto, le città. In pratica, le auto resteranno sempre connesse la rete e saranno in grado di comunicare tra loro, segnalando la loro presenza alle altre, ma anche ostacoli, incidenti, lavori sul tragitto che stanno percorrendo. Ciò avverrà anche grazie alle smart cities, sempre di più in Italia, in cui anche i palazzi ed i semafori saranno connessi per gestire ed inviare informazioni importantissime.