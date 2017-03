Sicurezza Online: Gestori di Password e Cattive Abitudini

da Davide Caprotti

Le password, lo so bene, ci complicano la vita. Vorremmo utilizzare i servizi online nel modo più semplice e per questa ragione mettiamo a repentaglio la nostra sicurezza. Tutti i servizi digitali come la posta elettronica, il Cloud, l’Home Banking e tanto altro, richiedono l’utilizzo di una password per potervi accedere. L’errore più comune tra gli utenti è quello di utilizzare una password semplice e banale, facilmente rintracciabile da malintenzionati o hacker.

Le password semplici sono pericolose

Lavoro nel settore informatico da ormai vent’anni e ne ho viste davvero di cotte e di crude. Quando si parla di password, si raggiunge il punto più critico in termini di errori e cattive abitudini. Ancora oggi, molti utilizzano come password la parola password. Spesso vengono usate sequenze facili da ricordare come 12345, 0000 o qwerty. Alcuni utenti accostano al proprio nome un numero, come sara72 e in altri casi viene utilizzata la propria data di nascita in sequenza numerica. Queste password sono troppo semplici da indovinare. Considerate che anche le password più complesse possono essere craccate da strumenti informatici in gradi di ricombinare velocemente tutte le parole, fino a scovare definitivamente la chiave di accesso finale.

Non utilizzare mai la stessa password

L’errore altrettanto grave, oltre ad utilizzare una password semplice, è quello di impostare la stessa password dappertutto. Anche se utilizziamo una password sicura, magari creata ad hoc da generatori di password complessi e professionali, possiamo correre seri rischi, in caso di furto d’identità di uno dei servizi a cui siamo registrati. Se gli hacker entrano in possesso della nostra password, come prima azione cercheranno di utilizzarla anche su altri servizi. Scegliere password complesse e differenti è quindi una soluzione importante da utilizzare. Ma come facciamo a ricordare le password, soprattutto quando cominciano a diventare troppe?

I migliori gestori di password gratuiti

I software di gestione delle password sono programmi che permettono di custodire tutte le nostre credenziali all’interno dell’applicativo, il cui accesso sarà protetto da un sistema di cifratura con una chiave di sicurezza. Con questi prodotti potremo memorizzare decine di password senza preoccuparci di ricordarle in futuro. L’unica cosa che dovremo tenere a mente sarà la master password che ci consentirà di accedere al database delle nostre credenziali.Tra i gestori delle password gratuiti segnaliamo il programma KeePass, completamente open source e disponibile per piattaforme Windows, Linux e Mac. Si tratta di un software completo, le cui funzionalità possono essere espanse da centinaia di plug-in disponibili al download. Di questo software esiste anche la versione portable che non richiede installazione e può essere salvato su chiavetta USB o direttamente su Google Drive, Dropbox o altri service Cloud.

Gli utenti Apple utilizzano solitamente il portachiavi delle password integrato in OS X e iOS che consente di creare password sicure e memorizzarle all’interno del proprio account iCloud. Altro strumento interessante, disponibile per tutti è il plugin per Browser LastPass, un semplice ma efficace add-in per i browser, che permette di memorizzare le credenziali di accesso ai portali web. LastPass è uno strumento molto interessante perché dispone di un database aggiornato, che segnala i siti violati dagli hacker, avvisando l’utente che potrà cambiare immediatamente la password incriminata.

Scoprire se la propria password è sicura

Come già detto, esistono numerosi strumenti informatici che consentono di decifrare una password, procedendo a tentativi tramite la combinazione automatica dei caratteri. Spesso è semplicemente una questione di tempo per i malintenzionati. Se si vuole scoprire quanto tempo occorra per indovinare la propria password, possiamo utilizzare Secure Password Check, servizio gratuito offerto dal colosso mondiale della sicurezza Kaspersky. Per ogni password inserita sarà visualizzato il tempo necessario per craccarla e una breve descrizione sulla sicurezza della propria chiave.

