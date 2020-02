Serverplan è senza dubbio il miglior hosting WordPress italiano

da Davide Caprotti

Il dilemma più spinoso tra chi si accinge a creare un sito con WordPress è legato alla scelta del miglior hosting web sul mercato. In questo articolo parleremo di Serverplan, uno dei migliori hosting WordPress, tutto italiano e ricco di soluzioni e servizi all’avanguardia. Ricordiamo che la scelta di un servizio di hosting di qualità è fondamentale per garantire al proprio progetto di funzionare correttamente, raggiungere buone performance e primeggiare su internet rispetto ad altri siti con prestazioni inferiore.

L’importanza di scegliere il miglior hosting WordPress

Oggi, la maggior parte degli hosting provider offre piani espressamente ottimizzati per il CMS WordPress. Tuttavia, scegliere il miglior hosting WordPress non è mai facile, soprattutto se non si dispone di sufficiente esperienza. Come prima regola, la soluzione migliore è sempre quella di leggere le recensioni dei vari hosting, lasciata da altri clienti che li hanno già provati.

Il miglior hosting WordPress dovrebbe rispettare questi requisiti minimi: Almeno 10 GB di spazio su SSD;

Disponibilità di traffico illimitato;

Database Mysql su SSD senza limiti di spazio;

Dominio e certificato SSL compreso nel prezzo;

Possibilità di multi-version PHP.

Ovviamente tutto dipende dalle esigenze reali degli utenti. Se per esempio lo scopo è quello di creare un piccolo blog WordPress, senza troppe pretese, sarà sufficiente un piano base con poco spazio su disco. Se invece si vuole aprire un e-commerce o migrare un sito WordPress di qualità, con tanti visitatori all’attivo, allora sarà meglio prediligere piani hosting con caratteristiche all’avanguardia.

Le soluzioni offerte da Serverplan

Da diversi anni passionetecnologica.it è ospitata su hosting italiano Serverplan. Prima di raggiungere e soffermarci su questo provider, abbiamo provato tante altre soluzioni (1and1/Ionos, HostingSolutions e via dicendo). Per un motivo o per l’altro non abbiamo mai avuto la piena soddisfazione con questi servizi. Serverplan ci ha invece soddisfatto dal primo giorno, con le sue soluzioni complete e configurabili, ottime prestazioni e assistenza clienti veloce e professionale. Serverplan, tra i tanti servizi, offre quattro piani hosting ottimizzati per WordPress, dal più economico al più performante.

StarterKit : indicato per blog di piccole dimensioni e poco traffico;

: indicato per blog di piccole dimensioni e poco traffico; Startup : indicato per blog con massimo 100.000 visitatori mensili;

: indicato per blog con massimo 100.000 visitatori mensili; Enterprice : indicato per blog, e-commerce e siti con massimo 180.000 visitatori mensili;

: indicato per blog, e-commerce e siti con massimo 180.000 visitatori mensili; Enterprice Plus: indicato per siti web professionali con alto traffico.

Le performance impressionanti

Se Serverplan è considerato il miglior hosting WordPress italiano un motivo ci sarà. Partiamo dal datacenter italiano, fisicamente isolato, all’avanguardia in termini tecnologici, che sfrutta una connettività verso internet fino a 100Gbps multi operatore. Il datacenter di Serverplan può inoltre vantare di tre certificazioni d’eccellenza quali ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 e CISPE. Per quanto riguarda le caratteristiche dei piani hosting, questo provider non ha proprio nulla da invidiare a tutti gli altri competitor di settore.

Server con dischi SSD;

Traffico illimitato;

Multi PHP;

cPanel;

Backup quotidiani;

Certiicato SSL Let’s Encrypt;

Sicurezza Bitninja integrata;

Piani personalizzati per ogni esigenza.

Le prestazioni di un sito WordPress ospitato su questo hosting sono davvero notevoli, con tempi di latenza migliori rispetto alla media degli altri provider.

Servizi Accessori all’avanguardia

La scelta del miglior hosting WordPress passa anche dai servizi accessori, magari compresi nel prezzo, che permettono di fruire di un servizio completo e di realizzare un sito web all’avanguardia. I piani hosting WordPress di Serverplan comprendono per esempio un dominio, il certificato SSL Let’s Encrypt, il pannello di controllo cPanel, la funzione di backup e ripristino giornaliera dell’intero e tanto altro.

Servizi compresi in tutti i piani hosting WordPress di Serverplan: Dominio;

Backup giornaliero;

cPanel;

Certificato SSL Let’s Encrypt;

Tool di migrazione automatica sito;

Supporto Multi PHP.

Servizio clienti veloce e professionale

Non può esistere un servizio di web hosting senza supporto clienti rapido, competente e facile da utilizzare. Il servizio clienti di Serverplan è realmente eccellente, sotto tutti i punti di vista. Per contattare il supporto è sufficiente aprire un ticket dalla propria dashboard e attendere di essere ricontattati in modo rapido dai tecnici dell’azienda. Per esperienza possiamo dire che in caso di problematiche tecniche la risoluzione è realmente rapida e risolutiva nella maggior parte dei casi.

