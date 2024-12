Qual è il miglior iPhone in commercio: tutti vogliono l’ultimo modello ma non è lui

Occhio a non cadere nello stesso errore di molti: il miglior iPhone sul mercato non è l’ultimo modello, ma una versione arrivata in anticipo.

Gli iPhone, gli smartphone prodotti dall’azienda di Cupertino, sono quelli maggiormente apprezzati ed utilizzati dagli utenti di tutto il mondo.

Le loro caratteristiche, la loro affidabilità, la loro sicurezza e le loro prestazioni, risultano essere la leva che muove tutti ad acquistarli.

Certo, si tratta di device non proprio economici, ma tutti sono disposti a fare dei sacrifici per poter tenere in mano un iPhone.

Tuttavia, nonostante la corsa sfrenata all’acquisto dell’ultima versione di questi dispositivi, il miglior iPhone in circolazione è un altro.

Il miglior iPhone sul mercato non è iPhone 16

Intorno a questi dispositivi, ogni anno, si crea tantissima attesa. I leakers immettono costantemente informazioni sul web che, nella maggior parte dei casi, si rivelano essere veritiere quando vengono presentate le nuove versioni di iPhone. Quest’anno, iPhone 16 è stato tanto attesa soprattutto per una novità in assoluto in casa Apple.

Parliamo dell’Intelligenza Artificiale, Apple Intelligence, che stravolgerà totalmente il modo di approcciarsi agli iPhone. Tuttavia, nonostante tanta attesa e la corsa all’acquisto di una delle versioni di iPhone 16, non è questo il migliore smartphone Apple sul mercato. Sembra strano, ma è proprio così. Scopriamo, invece, di quale dispositivo si tratta.

Ecco qual è il miglior iPhone sul mercato

Non c’é alcun dubbio che iPhone 16, per le sue caratteristiche, sia il migliore device prodotto quest’anno. Come abbiamo già avuto modo di accennare, infatti, c’é Apple Intelligence, ma non è la sola novità arrivata. Anche il comparto fotografico è da paura, così come il nuovissimo design. Insomma, è un device impressionante che, grazie alle sue tantissime nuove funzionalità, non può che fare invidia a tutti, competitor compresi. Bisogna, però, fare attenzione, perché nonostante si tratti di un dispositivo eccezionale, non è, al momento, quello migliore sul mercato.

No, non siamo impazziti e siamo pronti a spiegarvi perchè sosteniamo una tesi del genere che, di certo, ci farà inimicare diversi utenti ed esperti del settore. Per quel che ci riguarda, infatti, il miglior iPhone sul mercato, ad oggi, resta sempre l’iPhone 15 Pro. Ebbene sì, avete capito benissimo, bisognerebbe puntare tutto su questo device. I motivi sono presto spiegati. Innanzitutto, è il migliore per rapporto tra qualità e prezzo. inoltre, le sue fotocamere hanno sensori importanti, la scocca è in titanio con tecnologia aerospaziale e, poi, c’é il chip A17 Pro che risulta essere una garanzia.