I 10 migliori editor di testo per Windows, Linux e Mac

L’editor di testo è il programma indispensabile per creare e modificare testi privi di formattazione con i Computer portatili o fissi. Tutti i sistemi operativi dispongono del proprio editor di testo preinstallato nel sistema operativo; il Blocco Note per Windows, Gedit su Linux e TextEdit in OSX dei Mac. Spesso, per necessità o semplice gusto personale, si sceglie di installare un editor di testo alternativo, dotato di funzionalità aggiuntive rispetto a quello preinstallato. Passione Tecnologica ha creato l’elenco ufficiale dei dieci migliori editor di testo in circolazione.

Dieci Editor di Testo Alternativi e Utili

Lingua: MultiLanguage Piattaforma: Windows

Al primo posto mettiamo Notepad ++, il più popolare editor di testo alternativo per Windows. Tra le sue innumerevoli funzioni, troviamo il controllo della sintassi dei linguaggi di programmazione, con tanto di completamento di funzioni e istruzioni, il supporto delle espressioni regolari, macro, FTP e altro. È scaricabile gratuitamente per il sistema operativo Windows e sostituisce alla grande il Blocco Note di Windows.

Lingua: MultiLanguage Piattaforma: Windows, Linux, MacOSX

jEdit è un ottimo editor di testo, completamente compilato in linguaggio Java e dotato di grafica piuttosto spartana, ma completa. È compatibile con tutti i sistemi operativi (Windows, Linux e Mac) ed è pensato soprattutto per gli sviluppatori. jEdit può essere aggiornato ed esteso grazie ai suoi numerosi plug-in, per aggiungere supporto a linguaggi di programmazioni o nuove funzionalità del programma.

Lingua: MultiLanguage Piattaforma: Windows

PSPad è l’editor di testo che non teme nessuno, dotato di grafica molto accattivante e pulita e diverse funzionalità. È molto indicato per sistemisti e programmatori ma anche per chi desidera un editor di testo leggero e di qualità. Integra la funzione di client FTP e molto altro. Sono disponibili modelli per i linguaggi HTML, PHP, Pascal, JScript, VBScript, MySQL, MS-Dos, Perl, ecc. È possibile installarlo sul proprio PC Windows o utilizzare la versione Portable, disponibile sul sito ufficiale.

Lingua: MultiLanguage Piattaforma: Windows

Si tratta di un editor di testo leggero e minimalista, disponibile nella versione a 64bit o 32bit. Notepad2 non è aggiornato da diverso tempo ma le sue funzionalità sono gradite anche agli sviluppatori più incalliti. L’editor di testo Notepad2 supporta i principali linguaggi di programmazione come JavaScript, VBScript, SQL, PowerShell e tanto altro. Non occorre installarlo sul PC, basta scaricarlo, decomprimerlo e lanciare l’eseguibile.

Lingua: Inglese Piattaforma: Windows

EditPad Lite è un editor di testo gratuito e leggero, molto simile come grafica a Notepad ++. Questo editor è basato sulle schede che permettono di aprire più file contemporaneamente. Permette di annullare e ripetere le operazioni in modo illimitato, di spostarsi immediatamente alla riga specificata e di formattare automatica il testo nel codice sorgente. Supporta le espressioni regolari e permette di aprire e gestire anche i file di grande dimensione. Funziona con tutte le versioni di Windows ed è disponibile anche nella versione Portable che non richiede installazione.

Lingua: Inglese Piattaforma: Windows

Sublime Text è l’editor di testo più accattivante dal punto di vista grafico e delle funzionalità. Dispone di numerose funzioni molto utili ai programmatori come la modifica del testo in blocco con le selezioni multiple e tanto altro. Si adatta automaticamente a tutti i linguaggi di programmazione e può essere implementato tramite plug-in aggiuntivi. Il programma è disponibile per Windows, Mac e Linux ed è gratuito, anche se il produttore informa che per utilizzo continuativo occorre acquistare una licenza.

Lingua: Inglese Piattaforma: Windows

Ted Notepad è un programma per modificare file di testo, molto leggero e caratterizzato da grafica minimalista, molto simile al Blocco Note di Windows. Non richiede alcuna installazione e può essere utilizzato su tutti i computer Windows. Tra le sue funzioni principali troviamo l’annullamento multiplo delle operazioni, il supporto delle espressioni regolari e la ricerca degli elementi per filtri e opzioni. TED Notepad permette infine di gestire il testo trasformando lettere e parole.

Lingua: Inglese Piattaforma: Windows

Vim è un programma avanzato basato sul più diffuso editor di testo dell’ambiente UNIX e Linux. È molto utile per i programmatori, grazie elle numerose funzioni e alla colorazione automatica del codice, supportando i principali linguaggi di programmazioni. Dispone del completamento automatico dei comandi, la cronologia dei comandi e delle ricerche a cui è possibile accedere in modo veloce, il supporto per la creazione di macro e la possibilità di salvare e recuperare le sessioni. Vim permette di intervenire sul testo, di copiare, cancellare, sostituire, spostare a destra o sinistra e passare da minuscolo a maiuscolo. L’interfaccia grafica e i comandi sono completi anche se più complessi rispetto agli altri editor di testo.

Lingua: Inglese Piattaforma: Windows, Linux, Mac OSX

Emacs è un editor di testo in tempo reale, uno tra i più antichi in circolazione, completo e versatile. Per le sue funzioni complete è molto utilizzato dai programmatori. È un programma multi-piattaforma compatibile con tutti i sistemi operativi. Questo editor supporta tutti i linguaggi di script e offre controllo di sintassi, funzioni di debugger, colorazione del codice e diverse funzioni molto interessanti.

Lingua: MultiLanguage Piattaforma: Windows, Linux, Mac OSX

Bluefish è un potente editor di testo indicato prevalentemente per i programmatori e sviluppatori di siti web. Questo software offre numerose funzioni per sviluppare siti web, utilizzare script e codici di programmazione. Bluefish editor supporta molti linguaggi di programmazione e di markup. Si tratta di un editor di testo gratuito multi-piattaforma, completo e graficamente accattivante.

