Questi sono i migliori Smartphone per la fotografia: i tuoi scatti saranno finalmente indimenticabili e perfetti al primo click

Ultimamente si va sempre alla ricerca degli smartphone con il comparto fotografico migliore. Scopriamo quali sono.

Gli smartphone fanno, ormai, parte della vita della stragrande maggioranza degli utenti di tutto il mondo. Sono sempre a portata di mano in qualsiasi luogo, in ogni momento, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Pensate che sono tanti anche quelli che portano questi device anche in bagno.

L’utilizzo massivo di questi dispositivi tecnologici piccolissimi è dovuto all’avvento di internet e delle varie applicazioni installate al loro interno. Inoltre, ha preso sempre più piede la voglia degli utenti di avere tra le mani uno smartphone che realizzi delle foto come se fossero delle vere e proprie macchine fotografiche professionali.

Ci si mette a leggere le caratteristiche tecniche di qualsiasi device, quelle del loto comparto fotografico e, poi, si procede alla scelta per l’acquisto. Tuttavia, c’è da dire che non sempre si riesce a fare la scelta giusta. Ecco perché abbiamo preparato una guida agli smartphone che vi permetteranno di realizzare degli scatti stupendi al primo colpo. Scopriamoli insieme.

Ecco gli smartphone per fotografie indimenticabili

Abbiamo voluto stilare una classifica degli smartphone che più assomigliano, per caratteristiche tecniche specifiche a delle vere e proprie macchine fotografiche. Gli scatti realizzati grazie al loro ausilio sono perfetti, nitidi, da fare invidia persino ai fotografi professionali con le loro attrezzature costosissime.

Sul podio di questa speciale classifica, al terzo posto, troviamo l’Huawei Mate 60 Pro+. Questo dispositivo ha ben tre fotocamere. Quella principale è da 48MP con autofocus veloce e stabilizzatore ottico delle immagini scattate. A corredo c’è un sensore ultra grandangolare da ben 40 MP e un teleobiettivo periscopico da 48 MP con zoom ottico 3,5X. Anche la fotocamera anteriore è di tutto rispetto con il suo sensore da 13 MP. Il suo costo si aggira intorno ai 1150 euro, ma è disponibile solo in Cina. Scopriamo i primi due in classifica.

Honor Magic 6 Pro e Huawei Pura 70 Ultra

In questo caso, parliamo di due top di gamma. Al secondo posto in classifica c’è l’Honor Magic 6 Pro. Si tratta di uno smartphone che costa poco meno di 880 euro ed ha un comparto fotografico di tutto rispetto. La fotocamera principale ha un sensore da 50 MP con stabilizzatore dell’immagine. A corredo, un sensore ultragrandandolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da ben 180 MP. Pensate che si può fare uno zoom digitale a 100X. La fotocamera anteriore vanta un sensore da 50 MP.

Infine, al primo posto della classifica c’è l’Huawei Pura 70 Ultra. Parliamo di un device nuovissimo, super performante che costa ben 1500 euro. La fotocamera principale ha un sensore da 50 MP ed anche in questo caso troviamo la stabilizzazione ottica dell’immagine. Il teleobiettivo ha un sensore da 50 MP, mentre il sensore ultragrandandolare è da 40 MP. A chiudere il comparto fotografico troviamo la selfiecamera da 13 MP.