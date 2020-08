IObit Malware Fighter 8, più sicurezza dei migliori Anti-Malware

L’ascesa esponenziale dello smart working, ha reso ancora più attuale il tema della sicurezza informatica di computer e dispositivi digitali. La protezione da virus e malware, ma anche da temibili minacce via e-mail come il phishing, può essere raggiunta tramite software anti-malware funzionali ed efficaci. Ma quale anti-malware dobbiamo installare sul nostro PC? Facendo rapide ricerche online, troveremo decine di prodotti consigliati, con svariati siti di comparazione anti-malware. Tuttavia, spesso vengono suggeriti prodotti poco efficaci, che spesso risultano veri e propri Scareware. La scelta del miglior anti-malware dovrà quindi essere minuziosa e determinata dalla valutazione delle caratteristiche tecniche del prodotto.

Anti-Malware IObit Malware Fighter 8

Dopo una doverosa premessa per determinare quale anti-malware installare, passiamo ai fatti parlando del software IObit Malware Fighter 8. Si tratta di un applicativo si sicurezza, rilasciato sul mercato a giugno 2020, che ci ha realmente stupido sotto moltissimi aspetti. Nella versione PRO integra ben tre motori di scansione anti-malware, compreso quello di Bitdefender. La versione FREE, seppur sprovvista della protezione in tempo reale è sufficiente per mantenere il computer in sicurezza, effettuando scansioni manuali veloci, complete o personalizzate. Contrariamente a software anti-malware concorrenti come Malwarebytes, questo programma è in grado di raggiungere ottimi risultati in tempi rapidi. Il motore di scansione è ottimizzato per non appesantire le prestazioni di Windows.

Versione Gratuita

La versione gratuita di IObit Malware Fighter 8 è sufficiente per sfruttare appieno le potenzialità del motore anti-malware dell’applicativo. E’ possibile eseguire scansioni manuali del sistema per cercare e rimuovere virus e malware. Come dicevamo, l’applicativo è dotato di un’ottima velocità di scansione che non appesantisce minimamente il sistema operativo. Durante la scansione, sia essa rapida, completa o personalizzata, il computer può tranquillamente essere utilizzato per altre attività. La versione gratuita di IObit Malware Fighter 8 offre anche una serie di utilità legate alla navigazione protetta come la sicurezza contro toolbar e plug-in dei browser e la protezione DNS di sistema. Ovviamente, per alzare l’asticella, sarà utile passare alla versione PRO e abilitare tutte le funzionalità.

RIEPILOGO FUNZIONALITÀ VERSIONE FREE

Rimozione Malware (manuale) : scansione veloce, completa e personalizzata;

: scansione veloce, completa e personalizzata; Homepage Advisor : monitoraggio dei browser in caso di modifica homepage e motori di ricerca;

: monitoraggio dei browser in caso di modifica homepage e motori di ricerca; Protezione file scaricati : scansione file scaricati da browser e allegati di posta alla ricerca di minacce;

: scansione file scaricati da browser e allegati di posta alla ricerca di minacce; Protezione Plug-in e Toolbar : protezione dei browser contro queste minacce;

: protezione dei browser contro queste minacce; Protezione DNS : impedisce ai malware di modificare i DNS di Windows;

: impedisce ai malware di modificare i DNS di Windows; Protezione di navigazione e rimozione annunci pubblicitari: protegge i browser da queste minacce (su Google Chrome richiede la relativa estensione del browser);

Rispetto alle versioni precedenti, IObit Malware Fighter 8 ha rafforzato il motore anti-malware ampliando del 100% il database delle minacce. La velocità di scansione rispetto al passato è cresciuta del 50% e con l’aggiunta della scansione euristica avanzata (da abilitare nelle impostazioni), l’applicativo è in grado di rilevare varianti di virus come BackDoor.Lokibot, Rasnsom.Robbin, Malwore.Coronavirus e Ransom.WannaRen.

Versione PRO

La licenza annuale di IObit Malware Fighter 8 PRO costa 39,95€, prezzo pressoché allineato a quello di Anti-Malware concorrenti. Tuttavia è possibile fruire delle frequenti offerte, visibili direttamente all’interno dell’applicazione. La versione commerciale fornisce l’accesso ai motori anti-ransomware e Bitdefender, che assieme permettono la rilevazione di 209.000.000 tipi differenti di minacce informatiche. Inoltre, la versione PRO abilita la protezione in tempo reale per una sicurezza completa del dispositivo. Una delle funzionalità davvero interessanti è definita “cassetta di sicurezza“, grazie alla quale sarà possibile proteggere i dati personali con una password, rendendo impossibile l’accesso a cartelle e file ad altri utenti e ransomware.

RIEPILOGO FUNZIONALITÀ VERSIONE PRO

Tutte le funzionalità della versione FREE ;

; Protezione in tempo reale : protezione garantita in ogni istante di utilizzo del PC;

: protezione garantita in ogni istante di utilizzo del PC; Motore Bitdefender: integrazione del più potente sistema di protezione al mondo;

integrazione del più potente sistema di protezione al mondo; Motore Antiransomware : protezione intelligente anti-Ransomware per tutti i file presenti nel PC (selezionabili per tipologia ed estensione);

: protezione intelligente anti-Ransomware per tutti i file presenti nel PC (selezionabili per tipologia ed estensione); Cassetta di sicurezza : permette di memorizzare dati all’interno di un ambiente protetto da password. Documenti e file memorizzati nella Safe Box saranno protetti da privacy e malware;

: permette di memorizzare dati all’interno di un ambiente protetto da password. Documenti e file memorizzati nella Safe Box saranno protetti da privacy e malware; Anti Monitoraggio : elimina automaticamente i cookie di monitoraggio alla chiusura dei browser;

: elimina automaticamente i cookie di monitoraggio alla chiusura dei browser; Protezione MBR : protezione contro i malware che colpiscono l’MBR come il virus Petya.

: protezione contro i malware che colpiscono l’MBR come il virus Petya. Protezione Camera : protegge la webcam del computer da accessi non autorizzati;

: protegge la webcam del computer da accessi non autorizzati; Protezione disco USB : una barriera contro i malware presenti nelle PenDrive e altri dispositivi USB;

: una barriera contro i malware presenti nelle PenDrive e altri dispositivi USB; Protezione da azioni dannose: scopre possibili minacce analizzando azioni dannose.

Durante la nostra prova, abbiamo rilevato che le scansioni di sicurezza con la versione PRO, non rallentano per nulla il computer. Considerando che ii tre motori di sicurezza (Bitdefender, IObit e Antiransomware) lavorano in simbiosi, non è proprio una questione da sottovalutare.

Cosa sappiamo di IObit

IObit è una società che produce software di protezione e ottimizzazione per Windows, Mac e Android OS. L’azienda è stata fondata nel 2004 e oggi è riconosciuta nel settore come una delle più attive e premiate. Vanta oltre 100 premi e 500 milioni di download con 10 milioni di utenti attivi in tutto il mondo.

