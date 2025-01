Cellulare sempre scarico: c’é solo una cosa da fare | Segui questa procedura e la batteria durerà 48 ore

Se il tuo cellulare si scarica sempre ed anche troppo velocemente, c’é solo una soluzione: se fai così la batteria ti dura oltre 2 giorni.

Gli utenti pensano che i loro dispositivi siano immortali e non pensano che un utilizzo intensivo sia deleterio per questi ultimi.

I cellulari, nell’ultimo periodo, sono sempre con i loro possessori, sempre attivi e pieno di applicazioni.

Di queste ultime ce ne sono sia installate di default che di installazione postuma a cura degli utenti.

Si finisce, così, col tenere il cellulare sempre scarico e, soprattutto, che si scarica molto più velocemente del previsto. C’è solo una cosa da fare per evitare ciò e fare sì che duri più di 48 ore.

Se il cellulare si scarica sempre puoi fare solo questo

Un cellulare che si scarica velocemente è qualcosa che bisogna tenere sempre in conto, in special modo in questo periodo che tali dispositivi tecnologici sono pieni zeppi di funzionalità avanzate, di applicazioni e, soprattutto, vengono utilizzati a qualsiasi ora del giorno e della notte dagli utenti. Le cause che portano a questa problematica sono diverse.

Non bisogna, però, disperare, per he per ognuna di esse, c’è una soluzione. Basta fare una cosa in particolare ed il gioco è fatto: la batteria non si scaricherà più in pochissimi minuti, ma durerà oltre 48 ore. Diciamoci la verità, questo è il sogno di tutti gli utenti. Vediamo, allora, insieme, come fare.

Grazie a questa procedura la batteria durerà più di 48 ore

Sono diverse le cause, come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza, che portano a scaricare il cellulare. Tra queste, annoveriamo la presenza di tantissime applicazioni che restano attive anche quando sono state chiuse e si trovano in background. In questo caso, la soluzione arriva direttamente dalle impostazioni del device. Una volta entrati nel menù, bisognerà scegliere la voce legata alla batteria per verificare quali sono queste App, forzarne la chiusura e modificarne le impostazioni.

Altro problema di cui tenere conto è la localizzazione. Se questa risulta sempre attiva succhierà una quantità enorme di energia. Pertanto, meglio andare nel menù “Posizione” all’interno delle impostazioni per disattivare i servizi di localizzazione. Occhio anche alla luminosità: meglio attivare quella automatica. Infine, vi consigliamo di disattivare sia i dati mobili che il Wi-Fi e la tecnologia Bluetooth in modo che non vadano a consumare energia quando non ne avete bisogno e, quindi, non vengono utilizzate.