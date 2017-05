Email e dominio a soli 0,90€ con Register.it

da Redazione di Passione Tecnologica

Se siete tra quegli utenti in procinto di acquistare un dominio economico, a buon mercato, è il momento giusto. Register.it, azienda leader in Italia nella vendita di domini, hosting e servizi digitali, offre la possibilità di registrare domini a partire da 0,90€ per il primo anno. Offerta nettamente a ribasso rispetto ai principali listini di altri provider. Se poi ci mettiamo anche la presenza delle caselle di posta, l’assistenza dedicata e la bacheca personale interattiva, forse è il caso di approfondire questa offerta.

Acquistare un dominio per 0,90€

Per usufruire di questa promozione e acquistare un dominio a basso costo è sufficiente accedere al sito ufficiale tramite la pagina promozionale di Register.it, digitare il nome del dominio da acquistare e sceglierne il tipo. Nella pagina di Register.it sarà naturalmente possibile verificare la disponibilità del dominio prescelto.

Caselle email e servizi sono compresi nel prezzo

Oltre alla registrazione del dominio, Register.it garantisce il “tutto compreso” con una serie di servizi inclusi nella sua offerta a basso costo. Chi aderirà a questa iniziativa si porterà a casa il dominio prescelto, ma anche tre caselle di posta da 2GB, comprensive di Antivirus e Anti-spam. Il provider mette a disposizione per tutti una pagina personale che permette di effettuare in autonomia anche dei Redirect del dominio verso siti web differenti, di nostra proprietà. Il pannello di controllo utilizzato da Register.it è molto intuitivo e facile da utilizzare, anche per gli utenti meno esperti.

L’assistenza clienti è completa e multi-piattaforma

Infine un rapido sguardo all’assistenza clienti di Register.it, che può essere interpellata per qualsiasi ragione, dalla commerciale a quella più tecnica e complessa. Il servizio clienti del provider è disponibile 7 giorni su 7 via telefono, chat, oppure direttamente dal pannello di controllo del nostro account. Register.it resta uno dei pochi provider su piazza che garantisce un dialogo continuo e proficuo con i propri clienti.

