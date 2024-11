IT-Wallet: cos’è, come funziona e come aggiungere la Tessera Sanitaria

Si parla tanto di IT-Wallet, ma molti non sanno cosa sia. Scopriamo di cosa si tratta, come funziona e come inserire la Tessera Sanitaria.

IT-Wallet è il portafoglio digitale sviluppata da AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, grazie ai fondi destinati dal PNNR.

Serve a far sì che tutti i cittadini italiani possano conservare ed archiviare i loro certificati ed i loro documenti in un unico posto.

In questo modo, risulterà essere molto più facile tenerli sotto controllo e recuperarli in caso di necessità.

Si troverà tutto all’interno dell’ormai nota App IO, dalla carta di identità fino alla patente ed anche alla Tessera Sanitaria. Il problema di molti riguarda il caricamento di quest’ultima. Scopriamo come si fa.

Aggiungere la Tessera Sanitaria all’interno dell’App IO è molto semplice

IT-Wallet è attivo dal mese di ottobre scorso, precisamente dal giorno 23. Nonostante sia presente da oltre un mese, sono ancora tantissimi i cittadini che non sanno come archiviare al suo interno la propria Tessera Sanitaria. In realtà, si possono inserire e conservare tutti i documenti ed i certificati in possesso dei cittadini italiani, come già accennato in precedenza.

A seconda, però, della documentazione da caricare, ci sono dei tempi di attesa per l’accettazione più o meno lunghi. Ad ogni modo, qualsiasi documento si voglia tenere a portata di mano sul proprio smartphone con questo portafoglio digitale, bisogna passare per l’App IO, da tutti conosciuta come archivio per il Green Pass durante la Pandemia. Fatte queste dovute precisazioni, scopriamo come poter inserire la Tessera Sanitaria al suo interno.

Pochi e semplici passi da seguire per la Tessera Sanitaria

Inserire la Tessera Sanitaria all’interno di IT-Wallet è davvero molto, ma molto semplice. Prima di rivelarvi come fare, però, vogliamo ribadire che questo procedimento è uguale per tutti i documenti in possesso dei cittadini. Innanzitutto, bisogna aprire l’App IO. In basso al centro, all’interno della schermata iniziale, troverete la sezione “Portafoglio”. Cliccateci su e, poi, fate tap su “Aggiungi al Portafoglio +”. Si aprirà una schermata in cui bisognerà scegliere la tessera sanitaria.

Fatto ciò, controllate bene tutti i dati che appaiono a schermo e, nel caso in cui questi sono esatti, basterà confermarli. Sappiate che, a differenza di tutti gli altri documenti, la tessera Sanitaria è già presente all’interno del portafoglio. Una volta caricata, sarà subito pronta all’utilizzo. Potrete, così, utilizzarla per prenotare le prestazioni sanitarie o in farmacia per il ritiro dei medicinali anche senza ricetta medica.