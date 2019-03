Creare un sito web sicuro e veloce con GoDaddy

da Davide Caprotti

GoDaddy è una piattaforma cloud che consente di creare un sito web sicuro e professionale, dalla A alla Z. GoDaddy è un hosting provider completo che permette di acquistare domini, certificati di sicurezza SSL e creare siti internet di qualità, anche in modalità WordPress Managed. Il servizio clienti della piattaforma è molto efficace, fornito da agenti italiani e può essere raggiunto sia telefonicamente che attraverso i canali social di Facebook e Twitter.

Gli strumenti di GoDaddy

La piattaforma GoDaddy offre tutti i servizi in cloud, necessari per creare e gestire un sito web. Tramite questo provider è possibile svolgere tutte le attività necessarie per creare un sito web sicuro, ma non solo.

I servizi principali offerti da GoDaddy sono:

Dominio : possibilità di registrare domini di ogni genere, con prezzi competitivi;

: possibilità di registrare domini di ogni genere, con prezzi competitivi; Creazione siti e hosting : spazio in cloud per il proprio sito, con strumenti di creazione siti in drag-and-drop e funzionalità di WordPress gestito;

: spazio in cloud per il proprio sito, con strumenti di creazione siti in drag-and-drop e funzionalità di WordPress gestito; Sicurezza : certificati SSL e sicurezza dei siti con backup giornalieri;

: certificati SSL e sicurezza dei siti con backup giornalieri; SEO e Marketing : strumenti per l’ottimizzazione dei contenuti e campagne di email promozionali;

: strumenti per l’ottimizzazione dei contenuti e campagne di email promozionali; Email e Office: caselle di posta elettronica professionali e pacchetti di Office 365.

Con GoDaddy è possibile creare facilmente un sito web sicuro, anche per i meno esperti, grazie alla funzionalità “Creazione di siti web”, che tramite interfaccia swipe-to-style permette di costruire siti professionali, senza conoscere codici di programmazione e nozioni di web designer. Questa funzionalità può anche essere provata gratuitamente sul portale. Naturalmente, i più esperti avranno carta bianca per utilizzare lo spazio hosting a disposizione e caricare qualsiasi piattaforma o progetto web. L’ottimizzazione per siti WordPress è invece garantita dalla disponibilità di pacchetti dedicati a questo CMS.

Sicurezza e certificati SSL

La sicurezza è al centro di tutti i servizi offerti da GoDaddy. Tutti i piani hosting di questo provider offrono almeno un certificato SSL gratuito, compreso nel prezzo. Il certificato SSL è ormai uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza del progetto e una valida reputazione online, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti dei principali Browser quali Google Chrome. Un sito internet privo di certificato SSL implica la comparsa di avvisi di sicurezza nei browser (Sito non sicuro), che possono creare allarmismi tra i visitatori del portale, allontanandoli. Per la gioia di tutti, GoDaddy ha creato un servizio che permette di scoprire se un sito ha un certificato SSL attendibile, oppure no.

Il certificato SSL Il certifica SSL (Secure Sockets Layer) è un protocollo che abilita una comunicazione criptata tra il client dei visitatori e il server web nel quale risiede il sito. Mediante questo processo viene stabilita una comunicazione “a stretta di mano” che aggiunge un livello di sicurezza nell’invio e la ricezione delle informazioni sensibili fornite dagli utenti durante la navigazione. Senza un certificato SSL le informazioni scambiate tra il client e il server non sono crittografate e possono essere facilmente intercettate da malintenzionati.

GoDaddy offre certificati gratuiti per tutti i suoi piani ma permette di acquistare certificati SSL più avanzati, come gli SSL Wildcard o i Certificati SSL EV a convalida estesa. Oltre al certificato, la sicurezza web di tutti i piani hosting della piattaforma è garantita dalla presenza di servizi di backup automatici quotidiani, analisi giornaliere di rilevazione malware, monitoraggio continuo di risorse e sicurezza e strumenti di ripristino del sito, rapidi e semplici da utilizzare.

Supporto clienti italiano e Social

I più esperti sanno che la scelta del migliore hosting per un sito web passa anche dalla valutazione di qualità e funzionalità del suo servizio clienti. Inutile scegliere un hosting economico per poi scoprire che la qualità dell’assistenza clienti è pessima o non funziona proprio. In questo caso dobbiamo ricordare che l’assistenza clienti di GoDaddy è il fiore all’occhiello della piattaforma, con un supporto telefonico fornito da agenti italiani, disponibili e preparati. Inoltre, i clienti più social che necessitano di assistenza potranno utilizzare i canali social di Facebook e Twitter, per chiedere aiuto senza alzare il telefono.

