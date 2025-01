Sbang Unieuro: ti regalano il Robot Aspirapolvere più desiderato dalle donne | É un omaggio sicuro

Da Unieuro stanno regalando il Robot Aspirapolvere del momento, quello maggiormente desiderato da tutte le donne italiane.

La catena di distribuzione italiana ci ha abituati, nel corso degli anni, a delle campagne promozionali di tutto rispetto.

Ogni mese c’é una promozione che mette in risalto diversi prodotti a prezzi praticamente stracciati, nazional popolari.

Inoltre, poi, oltre gli eventi principali, vengono messi su eventi correlati che propongono in offerta o determinati categorie di dispositivi o dei marchi in particolare.

Ora, però, il vero protagonista è lui. Parliamo di un robot Aspirapolvere che viene praticamente regalato. Scopriamo come fare per ottenerlo.

Te lo regalano in tutti i negozi Unieuro fino a febbraio

La promozione in questione è valida in tutti i punti vendita di questa grande catena di distribuzione italiana. Tuttavia, è possibile beneficiare del regalo in questione anche tramite il sito web o l’applicazione. Inoltre, anche chi effettua la prenotazione di un dispositivo in offerta durante il periodo promozionale otterrà il regalo tanto ambito.

Il protagonista assoluto, quindi, di questo evento promozionale è il Robot aspirapolvere Robot HG7

HG770HU 011 con ioni di litio che si ricarica in sole 8 ore ed ha una capacità di 0,25 litri. Il sistema filtrazione Epa è lavabile e si avvale del sistema di navigazione 360˚ Laser Scan Navigation. Ha una spazzola laterale e 5000 Pa di potenza di aspirazione. Riesce ad evitare gli oggetti ed arriva fin sotto i mobili e chi ne è in possesso può anche programmare le pulizie. Il suo valore nominale è di 599,90 €. Scopriamo come ottenerlo.

Acquisti un condizionatore in offerta e Unieuro ti regala il Robot

Il nome scelto per questa promozione è: “Anno nuovo, Clima nuovo” e, ovviamente, è riferito proprio ai condizionatori. Ce ne sono tantissimi in offerta e dei migliori marchi, da Samsung a Daikin, passando per Candy, Hayer, Mitsubishi ed Electroline. Tutti danno accesso al beneficio del regalo di cui vi abbiamo dato menzione e descrizione poc’anzi. Tra i tanti, vogliamo segnalarvene due. Il primo è il Mitsubishi Dual Split Electric con sistema inverter.

In promozione combinata, ovviamente, c’é sia il condizionatore da 900 Btu sia quello da 12000 Btu. Il prezzo a cui sono proposti in promozione è di 1699,00. Se, poi, non avete nessuna intenzione di spendere una cifra del genere, potrete virare, ad esempio, sul condizionatore fisso Haier Monosplit Flair H1U12FAAOUT da 12000 Btu al costo di soli 699 euro. La promozione è già attiva e sarà valida fino al prossimo 13 febbraio.