Come chiudere l’account di posta elettronica (tutti)

da Davide Caprotti

Esistono così tanti provider di posta elettronica, che forse non riuscite nemmeno ad immaginarlo. Il paradosso è che spesso, creare e configurare un account email è più facile e veloce di quanto occorra per cancellarlo. In questa guida di Passione Tecnologica, vi spieghiamo come chiudere l’account di posta elettronica (i più famosi), in maniera definitiva, con dei semplici click.

Come eliminare e chiudere l’account di posta Libero

Per cancellare l’account di posta Libero.it è sufficiente seguire questa procedura:

Accedere alla Sezione Dati Personali di Libero (link); Cliccare su Cancellazione nella parte sinistra della pagina; Compilare il Form e Allegare una copia del documento d’identità.

Una volta evasa la pratica, tutti i dati saranno rimossi, compresi i messaggi, le foto e blog e avrete imparato a chiudere l’account di Libero. Molti utenti lamentano la lentezza delle pratiche di cancellazione della mail Libero.it – E’ importante compilare correttamente il modulo di disdetta e allegare un documento valido (Carta d’identità o Patente di Guida), per non attendere ulteriore tempo prezioso. Se il tempo di attesa dovesse diventare comunque eccessivo, sarà possibile contattare il Servizio Clienti Libero.it.

Come eliminare e chiudere l’account di posta Gmail

Contrariamente a quanto avviene con l’eliminazione del profilo di Libero, cancellare l’account Gmail non comporta l’eliminazione dell’intero account Google.

Accedere alla pagina Preferenze dell’account; Cliccare su Elimina prodotti. Potrebbe essere necessario entrare nuovamente nel account. Cliccare su Elimina accanto a Gmail. Seguire le istruzioni e scegliere Rimuovi Gmail.

Al termine della procedura avremo trovato il sistema per cancellare il profilo di posta Gmail.

Come eliminare e chiudere l’account Microsoft e Hotmail

Gli account di posta elettronica Hotmail e Microsoft possono essere chiusi con questa semplice procedura:

Cliccare su Chiudi il tuo account; Eseguire l’accesso al proprio account e seguire le istruzioni; Controllare che nella pagina sia visualizzato l’account Microsoft corretto e quindi fai clic suAvanti; Leggere l’elenco e cliccare sulle caselle di controllo per confermare di aver letto; Indicare un motivo di chiusura dell’account dal menu a tendina; Cliccare su Contrassegna l’account per la chiusura.

Al termine della procedura siamo riusciti a cancellare l’account di posta hotmail e outlook.com. Tuttavia, Microsoft congela per 60 giorni l’account chiuso, dando la possibilità al proprietario di ripensarci, riaprendolo, entro questo lasso di tempo.

Come eliminare e chiudere l’account di posta Yahoo

Accedere all’account Yahoo da eliminare con le credenziali; Cliccare sul link della pagina di annullamento del tuo account Yahoo; Leggere le informazioni sull’annullamento dell’account; Confermare password; Digitare il codice CAPTCHA e poi cliccare su Chiudi il mio account.

Con questa procedura abbiamo trovato il metodo per chiudere definitivamente l’account di posta Yahoo

Come eliminare e chiudere l’account di posta Virgilio

Cliccare su Cancellazione Account Virgilio Inserire email di Virgilio e la relativa Password per accedere al Pannello di Controllo del proprio Account; Cliccare su Gestisci Nickname; Per eliminare un Account Virgilio sarà sufficiente scegliere quello corretto dall’elenco degli account registrati e cliccare su Cancella.

Dopo aver cliccato sul tasto Cancella, Virgilio ci informa se siamo sicuri di voler cancellare il nostro Account, non facciamoci allertare per nulla, ovviamente se abbiamo deciso di farlo, clicchiamo su Conferma e procediamo per imparare Come Eliminare un Account Virgilio Definitivamente!

Come eliminare e chiudere l’account di posta Tiscali

Per cancellare definitivamente l’account di posta Tiscali è sufficiente seguire questa semplice procedura:

Accedere alla Pagina di Assistenza dedicata ai clienti Tiscali seguendo questo link http://assistenza.tiscali.it/; Cliccare su My Tiscali in alto a destra nella barra dei menu; Accedere con le credenziali del proprio account Tiscali da eliminare; Cliccare su Visualizza i tuoi servizi; Scegliere il servizio Email di Tiscali e selezionare Dettagli per visualizzare tutte le informazioni riguardo la nostra email Tiscali. Nella parte finale della pagina, alla voce Cancellazione del servizio dial up e casella e-mail selezionare Cancella.

Con questa procedura abbiamo trovato il metodo per cancellare l’account di posta Tiscali definitivamente.

RIPRODUZIONE RISERVATA ©