Gaming: Xbox One o PlayStation 4? Meglio le Mini Console Retro

da Davide Caprotti

Le Mini Console Retro sono dei veri toccasana per gli appassionati. Si tratta di oggetti riprodotti a immagine e somiglianza delle console originali, ma in miniatura. Funzionano perfettamente e promettono di far divertire tutti, anche gli appassionati di Gaming più giovani e incalliti.

In passato, quelle che oggi definiamo (senza offesa) retro console o console vintage, ci hanno fatto divertire un sacco, tenendoci incollati per ore davanti a vecchi televisori con il tubo catodico. All’epoca, la tecnologia 4K e l’alta definizione non erano neppure nei pensieri di tecnici e produttori di hardware. Eppure, le prime console di Nintendo, Sega e Commodore erano una meraviglia e appassionavano intere generazioni di giovani e adolescenti. La storia del gaming ha fatto passi da gigante, fino ad arrivare ai giorni moderni con le console futuristiche quali Xbox One S e Playstation 4, che arrivano a supportare la grafica in 4K e propongono giochi di una risoluzione realistica e pazzesca. Nonostante tutta questa innovazione tecnologica qualcuno deve aver fiutato aria di nostalgia, proponendo le Mini Console Retro, riproduzioni fedeli alle console originali ma in miniatura.

Operazione nostalgia: le Mini Console Retro sono davvero uno spasso!

Chi pensa che i software di emulazione per PC o smartphone siano sufficienti per rivivere le emozioni dei giochi delle console retro, forse non ha provato le Mini Console Retro. Questi dispositivi non sono indispensabili, ma si acquistano perché sono vere icone e rappresentano un punto di arrivo per appassionati e nostalgici.

Nintendo Classic Mini

Prezzo: 79,99€

Venditore: Amazon

La prima ad arrivare è stata lei, la mitica e leggendaria Super Nintendo Classic, riproposta in versione Mini. Si tratta della fedele riproduzione della vecchia console, venduta da Nintendo a partire dal 1990. Parliamo di una console a 16 bit, dalla grafica scadente, con giochi caricati su rudimentali cartucce magnetiche. Inutile paragonarla alla tecnologia delle moderne console Gaming. Ma quello che conta per gli appassionati sono i suoi fantastici giochi, affascinanti ed efficaci. Tra i giochi che hanno fatto la storia di Super Nintendo Classic citiamo Super Mario Kart, Zelda e Donkey Kong Country.

Elenco dei principali giochi inclusi: Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

Final Fantasy VI[8]

F-Zero

Kirby’s Fun Pak

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Super Ghouls ‘n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Metroid

The Legend of Zelda: A Link to the Past

SEGA MegaDrive Mini

Prezzo: 89,99€

Venditore: Mediaworld, Amazon

SEGA non si è fatta pregare, rispondendo al successo di Nintendo Classic Mini, proponendo una versione in miniatura del mitico SEGA MegaDrive. In questo caso, la console è stata dotata di connessione HDMI per poterla collegare ai moderni televisori. La console è prodotta da una società affiliata a SEGA ma è fedele in ogni dettaglio all’originale. È possibile addirittura utilizzare le cartucce di memoria dell’epoca, per riprodurre i giochi originali, rimasti per decenni nella soffitta di casa. SEGA MegaDrive Mini è venduta a 89€ ed è dotata di due controller gioco e ben 85 giochi preinstallati nella memoria interna.

Elenco dei principali giochi inclusi: Space Invaders

Centipede

Millipede

Pitfall!

River Raid

Kaboom!

Spider Fighter

C64 Mini (Commodore 64)

Prezzo: 79,99€

Venditore: Mediaworld

Nell’elenco delle Mini Console Retro non poteva mancare lui, il remake del mitico Commodore 64 di prima generazione. Il C64 Mini è una versione modernizzata della console originale e promette di fare faville. Dispone di uscita video HDMI e una presa micro USB per alimentarla. Esteticamente è una riproduzione fedele della rimpianta console, nella colorazione grigia, con preinstallati ben 64 giochi. All’interno della confezione, oltre alla console, trova spazio un joystick di vecchio stampo, con qualche pulsante in più rispetto al modello originale dell’epoca.

Elenco dei principali giochi inclusi: AlleyKat

Anarchy

Armalyte: Competition Edition

Avenger

Battle Valley

Bounder

California Games

Chip’s Challenge

Confuzion

Cosmic Causeway: Trailblazer II

Creatures

Cyberdyne Warrior

Cybernoid II: The Revenge

Cybernoid: The Fighting Machine

Deflektor

Everyone’s A Wally

Firelord

Gribbly’s Day Out

Hawkeye

Heartland

Herobotix

Highway Encounter

Hunter’s Moon

Hysteria

Impossible Mission

Impossible Mission II

Insects In Space

Mega Apocalypse

Mission A.D

Monty Mole

Monty on the Run

Nebulus

Netherworld

Nobby the Aardvark

Nodes Of Yesod

Paradroid

Pitstop II

Rana Rama

Robin Of The Wood

Rubicon

Skate Crazy

Skool Daze

Slayer

Snare

Speedball

Speedball II: Brutal Deluxe

Spindizzy

Star Paws

Steel

Stormlord

Street Sports Baseball

Summer Games II

Super Cycle

Temple of Apshai Trilogy

The Arc Of Yesod

Thing Bounces Back

Thing on a Spring

Trailblazer

Uchi Mata

Uridium

Who Dares Wins II

Winter Games

World Games

Zynaps

