Antenna Tv e Fulmini: perché dovresti toglierla ogni volta che c’é un temporale

Una delle operazioni più importanti in caso di temporali con fulmini è la rimozione dell’antenna Tv. Scopriamo insieme i motivi.

In un periodo di dinamicità atmosferica come quello che stiamo vivendo, ovvero il passaggio dall’estate alla stagione autunnale, molto spessi ci si ritrova di fronte a dei temporali di intensità elevata e con una presenza massiccia di fulmini. Questi possono colpire in ogni momento le case di tutti, con conseguenze disastrose sia per l’impianto elettrico che per le antenne ed i televisori.

Ebbene sì, avete capito benissimo, non si tratta di un’ipotesi assurda né, tantomeno, rara. Quando un fulmine colpisce le case, si va incontro a degli sbalzi di tensione che vanno a danneggiare tutto ciò che è collegato alla linea elettrica dell’abitazione in questione. Pertanto, risulta essere di fondamentale importanza offrire la maggiore protezione possibile all’impianto elettrico.

C’é, però, da dire anche altro. Ciò che bisogna maggiormente proteggere sono tutti i dispositivi che ad esso sono collegati. In questo modo, si abbassa il rischio di un loro malfunzionamento o che questi abbandonino i loro possessori e debbano essere sostituiti. C’é un trucco importante da tenere bene a mente in questi casi.

Antenna Tv: quando ci sono i fulmini è meglio toglierla

Fino ad ora abbiamo parlato di impianto elettrico in generale ed anche dei dispositivi che vengono costantemente utilizzati in casa, dagli elettrodomestici come frigoriferi e forni, ad esempio, fino ad arrivare ai Pc ed ai televisori. C’é da dire, però, che quando cadono i fulmini, vanno a colpire ciò che più si erge verso l’alto.

Ovviamente, parliamo delle antenne che, di solito, si trovano sulle sommità delle case. Una scarica del genere può provocare seri danni all’impianto e, ovviamente, a ciò che è collegato all’antenna in casa. Per preservare antenne e televisori, però, ecco che si possono mettere in atto delle operazioni precauzionali che risultano davvero fondamentali.

Appena senti un fulmine stacca l’antenna

Quando parliamo di staccare l’antenna, non intendiamo che bisogna uscire fuori in terrazzo o sul balcone a togliere l’antenna. Bensì, parliamo di quella che si trova tra il vostro televisore e l’impianto che arriva all’antenna esterno. In pratica, parliamo di quel filo che consente, una volta collegato ai connettori, di visionare i programmi televisivi delle varie emittenti.

Ovviamente, tutto ciò si potrà fare nel momento in cui ci si trova in casa all’arrivo del temporale. Noi, però, vi consigliamo di staccare antenne ed anche le prese dalla corrente prima di andare via di casa se il tempo minaccia tempesta. Non vi ritroverete, così, con sgradite sorprese al ritorno.