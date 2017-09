A poche ore dalla presentazione dei nuovi iPhone 8 e X, Passione Tecnologica vi spiega come alcune novità hardware del dispositivo siano in realtà già state impiegate, su altri smartphone. Le principali novità di Apple iPhone X riguardano il Display, la batteria con ricarica Wireless, l’impermeabilità , il riconoscimento facciale, la fotocamera con Zoom e il sistema iOS 11.

Le principali Novità di Apple iPhone XÂ

Da IPS ad OLED con Display Borderless

Con la sua diagonale da 5.8 pollici senza cornice, il display di iPhone X rappresenta la grande novità del dispositivo Apple. Per la prima volta Apple utilizza un display di tipo AMOLED a discapito della tecnologia IPS, da sempre utilizzata sugli iPhone. La risoluzione è di 2436×1125 pixel a 458 ppi. A confronto con altri dispositivi, non si tratta certamente del migliore display; Samsung Galaxy S8, per esempio ha una risoluzione superiore da 2960 x 1440 pixel a 570 ppi, sulla carta superiore. Se vogliamo aggiungere carne al fuoco e confrontare i display OLED/AMOLED dei migliori smartphone, possiamo inserire LG V30 con il suo schermo da 2880 x 1440 pixel da 537 ppi e Meizu Pro 7 Plus con display da 2560 x 1440 e 515 ppi.

La Ricarica è anche Wireless

Per implementare la ricarica Wireless su iPhone X, la scocca posteriore del dispositivo è stata realizzata in vetro. Anche in questo caso, la ricarica senza filo non è una novità che riguarda Apple. Da diversi anni, molti altri produttori hanno realizzato smartphone con ricarica wireless per i propri device. Sembra che Apple abbia puntato molto sull’aspetto della ricarica Wireless, tanto che è previsto l’arrivo della base di ricarica AirPower che consentirà di ricaricare non solo gli iPhone, ma anche gli Apple Watch e gli AirPods. Un progetto simile alla base di ricarica wireless di Samsung e altri produttori.

Resistente ad acqua e polvere

Altra novità di Apple iPhone X è la sua resistenza a schizzi d’acqua e polvere, con certificazione IP67. La scocca del dispositivo, coadiuvata da opportune guarnizioni, lo rende quindi ermetico e capace di resistere agli schizzi d’acqua e la polvere, senza causare danni. Anche in questo caso, non si tratta di una vera novità visto che esistono già smartphone impermeabili che addirittura arrivano alla certificazione IP68, come nel caso del Samsung Galaxy Note 8 e S8. A differenza dei dispositivi IP67, quelli con IP68 sono in grado di resistere alcuni minuti anche sott’acqua, senza danneggiarsi.

Arriva il Riconoscimento Facciale

La novità più esaltata di iPhone X è quella del riconoscimento facciale grazie al software Face ID e la camera con tecnologia TrueDepth. La simbiosi di questi due elementi permette di scansionare oltre 30.000 punti del volto, creando una mappatura molto accurata della persona. Finalmente, anche su iPhone sarà possibile sbloccare il dispositivo con il riconoscimento facciale, come avviene già da diverso tempo sui Samsung Galaxy S8.

CURIOSITA’ Nel corso della presentazione di Apple iPhone X non tutto è filato liscio: durante la prova del nuovo sistema di rilevamento facciale di iPhone X, Craig Federighi ha avuto qualche problemino a sbloccare il telefono. iPhone X non si è sbloccato durante il primo tentativo, lasciando qualche piccola perplessità tra i visitatori.

La Fotocamera posteriore ha il teleobiettivo

La fotocamera posteriore di iPhone X utilizza un sensore da 12 MP con doppio modulo fotografico. Si tratta di uno smartphone con doppia fotocamera, nel quale la prima è di tipo grandangolare con apertura f/1.8 e la seconda un teleobiettivo da f/2.8. È previsto quindi uno zoom ottico (2X), affiancato a quello digitale. I numeri potrebbero far storcere il naso agli appassionati di Apple, poiché sono gli stessi di iPhone 7; tuttavia Apple ha modificato il sensore, introducendone uno più luminoso e di qualità . La differenza tra fotocamera di iPhone 7 e iPhone X sta quindi prevalentemente nella qualità del sensore fotografico. Abbiamo già parlato di smartphone con doppia fotocamera e sappiamo che non si tratta certamente di una novità .

Apple iOS 11, ecco chi fa davvero la differenza

Se tutte le novità hardware del nuovo iPhone possono essere opinabili, il vero elemento che rende gli iPhone affidabili e veloci è sempre e solo lui: il sistema operativo iOS. La nuova versione di iOS è stata completamente rivista ed integrata di funzionalità , per poter utilizzare e gestire iPhone X. Sono state introdotte alcune funzioni e le gesture per poter utilizzare il nuovo smartphone, senza il tasto home e tutte le novità hardware differenti dalle versioni precedenti. Tra le novità di  iOS 11 c’è la possibilità di inviare delle Animoji nei Messaggi, l’ampliamento delle funzioni di SIRI e le funzioni Face ID e Touch ID, per proteggere il dispositivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA ©