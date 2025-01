Chi possiede un iPhone può festeggiare: ancora pochi giorni e arriva una bella novità | Gli utenti non vedono l’ora

Gli utenti che sono in possesso di un iPhone possono festeggiate: sta arrivando questa importante novità che attendevano con ansia.

Chi acquista un iPhone, lo fa perché crede fortemente in questi dispositivi, li apprezza e non aspetta altro che arrivi una nuova generazione.

L’attesa di quest’ultima interessa milioni di utenti. Inizia sin dall’arrivo dei nuovi device, come da tradizione, nel mese di settembre.

Le indiscrezioni, col passare del tempo, poi, diventano sempre più forti ed accompagnano ogni mese dell’anno fino alla presentazione ufficiale.

Tuttavia, c’è da dire che l’attesa non riguarda solo questi dispositivi, ma anche qualcos’altro dell’ecosistema Apple. L’attesa adesso è finita e gli utenti possono gioire.

I possessori di iPhone non vedono l’ora che arrivi

Come accade ogni volta che è in arrivo una novità che riguarda l’ecosistema dell’azienda di Cupertino, anche adesso gli utenti non vedono l’ora di poter toccare con mano quello che sta per arrivare. Ebbene sì, avete capito benissimo, Apple è pronta a donare qualcosa a tutti e sarà davvero fantastico. Mancano pochissimi giorni.

Sarà una bellissima novità che riguarda, in particolar modo, gli iPhone e, ovviamente, anche i loro possessori. L’azienda fondata da Steve Jobs è sempre al lavoro per apportare migliorie che rendano maggiormente piacevole l’esperienza di utilizzo di chi, giorno dopo giorno, sceglie uno dei suoi tanti prodotti. Anche stavolta riuscirà a riprendere tutti.

In arrivo iOS 18.3: l’aggiornamento più atteso

A distanza di poco più di tre settimane da quando l’azienda lo ha rilasciato in versione Beta, ecco che sta per arrivare, nella sua versione stabile, il nuovo aggiornamento del sistema operativo presentato e rilasciato lo scorso mese di settembre. Parliamo di iOS 18.3 che, proprio in questo mese di gennaio, potrà essere, finalmente, utilizzato da tutti sui loro iPhone compatibili. Molti utenti hanno avuto modo di tenere sotto controllo quelle che sono le indiscrezioni che venivano fuori grazie ai vari leakers che stavano utilizzando la Beta.

Ora, però, è arrivato il momento di toccarlo con mano. Manca davvero pochissimo, infatti, al suo arrivo. Si parla di ancora un po’ di giorni. Nella peggiore delle ipotesi dovrebbe arrivare alla fine di gennaio. Vediamo, allora, insieme, quelli saranno le novità. Chi le attende per l’Intelligenza Artificiale di Apple, resterà deluso. Ebbene sì, perché queste arriveranno in primavera con iOS 18.4. Tuttavia, non bisognerà scoraggiarsi, perché Apple ha puntato molto, in questo frangente, sulle patch di sicurezza e su correzioni e miglioramenti delle Genmoj e dei Writing Tools. Inoltre, ci sono ottime notizie per quanti utilizzano Facebook: potranno effettuare il login con le credenziali biometriche.