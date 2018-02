I migliori smartphone con tasto home (quello vero)

da Davide Caprotti

Gli smartphone a tutto schermo borderless sono affascinanti e permettono di fruire maggiormente dei contenuti a video. Tuttavia, la mancanza del tasto home si fa sentire e spesso è un problema per alcuni utenti. Vediamo i migliori smartphone con tasto home sul mercato.

Quella degli schermi borderless è diventata una vera e propria mania, che ha ormai contagiato tutti i produttori di smartphone. In questa fase di mercato i migliori smartphone nascono nell’ottica di avere uno schermo “gigante”, in grado di coprire tutta la superficie frontale del dispositivo, privo di bordi e cornice. Gli smartphone borderless sono belli da vedere e offrono un’esperienza di utilizzo e visione superiore rispetto al passato. Tuttavia, il dispositivo sacrificato d’ufficio, a favore del tutto schermo è proprio lui, l’utilissimo e indiscusso tasto home. Noi di Passione Tecnologica abbiamo pensato di scrivere questo articolo, dedicandolo a chi, come il sottoscritto, ritiene ancora indispensabile avere uno smartphone con tasto home, preferendolo a tutti gli altri.

I migliori smartphone con tasto home esistono ancora

Honor View 10

Iniziamo questa carrellata di Smartphone con tasto home partendo da Honor View 10, una vera e propria rivelazione di questa categoria di dispositivi. Si tratta di uno smartphone basato sul Chipset Kirin970, dotato di intelligenza artificiale, coadiuvato da ben 6 GB di memoria RAM. Questo dispositivo dispone di un comparto fotografico di tutto rispetto, con una doppia fotocamera posteriore da 20+16 Megapixel e una frontale da 13MP. Honor View 10 monta una batteria da 3750 mAh con ricarica rapida e ben 128 GB di memoria di archiviazione, espandibili con MicroSD fino a 256 GB. È uno smartphone evoluto, veloce e dotato di design accattivante e moderno. Il sistema operativo EMUI 6.0 basato su Android utilizza la tecnologia I.E. del Kirin 970 per capire l’utilizzo dello smartphone da parte dell’utente e comportarsi di conseguenza, anticipando le abitudini e velocizzando tutte le operazioni quotidiane. Assolutamente un dispositivo da provare.

Specifiche tecniche

CHIPSET: Huawei Kirin 970, Octa-Core (4*2.36 GHz+4*1.8 GHz)

BATTERIA: 3750 mAh

FOTOCAMERA Principale: 16MP + 20MP, Frontale: 13MP

STORAGE: 128GB, Espandibile con MicroSD fino a 256GB

RAM: 6GB,

SISTEMA OPERATIVO: Android 8.0 + EMUI 8.0

DIMENSIONI E PESO: Dimensioni: 157mm x 74.98mm x 6.97mm, Peso: 172g

Apple iPhone 8

Quasi tutti guardano al nuovo Apple iPhone X e molti ignorano l’esistenza di questo fantastico smartphone con tasto home, marchiato dall’azienda di Cupertino. Apple iPhone 8 dispone di uno schermo da 4,7 di tipo Retina, in altissima risoluzione. È basato sul processore Apple A11 Bionic, tra l’altro lo stesso montato da iPhone X. Dispone di una fotocamera posteriore con ottica singola da 12 Megapixel e grandangolo di apertura ƒ/1.8. L’obiettivo fotografico dispone di sei elementi, dello stabilizzatore ottico delle immagini e di una eccellente velocità di scatto. La fotocamera frontale da 7 Megapixel è altrettanto valida ed è ottimizzata per i selfie con la modalità ritratto di iOS. La batteria è di soli 1821 mAh ma grazie alle super prestazioni del sistema operativo iOS 11 offre un’autonomia realmente valida.

Specifiche tecniche

DISPLAY: 4,7 Pollici 1334×750 pixel a 326 ppi

CHIPSET: Apple A11 Bionic con architettura a 64 bit

BATTERIA: 1821 mAh

FOTOCAMERA Principale: 12MP apertura ƒ/1.8

STORAGE: 64/256 GB

SISTEMA OPERATIVO: Apple iOS 11

DIMENSIONI E PESO: Dimensioni: 158.4mm x 78.1mm x 7,5mm Peso: 148 grammi

Apple iPhone 8 Plus

Apple iPhone 8 Plus è molto simile a iPhone 8 dal quale si differenzia per la dimensione del display (5.5 pollici da 1920×1080 pixel a 401 ppi) e la presenza di una doppia fotocamera posteriore con grandangolo e teleobiettivo ƒ/2.8, che permette di avere uno zoom ottico/digitale fino a 10X. La simbiosi delle due camere posteriori permette di avere uno zoom ottico davvero impressionante per uno smartphone. iPhone 8 Plus dispone di tutte le connettività richieste su uno smartphone top di gamma e permette di girare video a 60 fps con effetto slow motion da 240 fps. Se oggi dovessi comprare un iPhone, probabilmente sceglierei proprio questo modello.

Specifiche tecniche

DISPLAY: 5,5 Pollici 1920×1080 pixel a 401 ppi

CHIPSET: Apple A11 Bionic con architettura a 64 bit

FOTOCAMERA Principale: 12MP apertura ƒ/1.8

STORAGE: 64/256 GB

SISTEMA OPERATIVO: Apple iOS 11

DIMENSIONI E PESO: Dimensioni: 158.4mm x 78.1mm x 7,5mm Peso: 202 grammi

Meizu Pro 7

Meizu è l’azienda cinese che ormai non rappresenta più una sorpresa. Meizu Pro 7 è importato ufficialmente nel nostro paese e può essere acquistato anche nelle catene di distribuzione attrezzate. Dispone di un display Super AMOLED da 5.2 pollici e di un secondo schermo posteriore con display Super AMOLED da 1.9 pollici, utile per scattare selfie, cambiare brani musicali e controllare notifiche e messaggi senza sbloccare lo smartphone. Meizu PRO 7 è basato sul processore Helio P25, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di storage. È uno smartphone con alte prestazioni anche nel comparto fotografico: la fotocamera frontale è quella principale ed è basata su ottica Samsung 3P8 da 16-megapixel con algoritmo quattro-in-uno che consente al dispositivo di sfruttare al meglio i 16 megapixel, anche nelle condizioni più estreme di scarsa luminosità. Meizu Pro 7 è unosmartphone con doppia fotocamera posteriore concepita per scattare selfie perfetti. Dispone di due obiettivi, entrambi da 12 megapixel Sony IMX 386. Questo smartphone con tasto home monta una batteria da 3000 mAh con ricarica rapida. Anche il comparto audio del Meizu PRO 7 è eccellente grazie al chipset Cirrus Logic CS43130 Hi-Fi che assicura suoni puliti e gradevoli agli utenti. Anche per Meizu lo smartphone con tasto home non è ancora un tabù.

Specifiche tecniche

DISPLAY: 5,2 Pollici 1080 x 1920 pixel a 423 ppi

CHIPSET: MT6757T MediaTek Helio P25

BATTERIA: 3000 mAh

FOTOCAMERA Principale: 12MP apertura ƒ/2

STORAGE: 64 GB

SISTEMA OPERATIVO: Android 7.0 Flyme 6.0 Nougat

DIMENSIONI E PESO: Dimensioni: 147.62 x 70.72 x 7.3 mm Peso: 163g

HTC U11

HTC U11 è uno degli ultimi smartphone top di gamma prodotti da HTC che monta ancora il tasto home. Il modello con schermo più grande HTC U11+ è difatti già privo di questo dispositivo. HTC U11 dispone di un display da 5.5 pollici con una risoluzione elevatissima di ben 2560×1440 pixel. Questo smartphone monta una fantastica fotocamera da 12 megapixel che permette di scattare foto di qualità, alla risoluzione massima di 4038×3036 pixel e di registrare video in 4K da 3840×2160 pixel. La camera ha apertura ƒ/1.7, lo stabilizzatore ottico per scongiurare al minimo foto mosse e il doppio flash led. Questo smartphone con tasto home è governato da un processore Snapdragon 835, octa-core a 64 bit, da 2,45 Ghz. Si tratta di un buon telefono che dispone di design elegante e garantisce ottime prestazioni.

Specifiche tecniche

DISPLAY: 5,5 pollici 2560 x 1440 pixel a 534 ppi

CHIPSET: Snapdragon 835 Qualcomm MSM8998

BATTERIA: 3000 mAh

FOTOCAMERA Principale: 12MP apertura ƒ/1.7 Fotocamera Frontale: 16MP

STORAGE: 64 GB espandibili

SISTEMA OPERATIVO: Android 7.1.1 Nougat

DIMENSIONI E PESO: Dimensioni: 153.9 x 75.9 x 7.9 mm, Peso: 169g

ZenFone 4 Pro (ZS551KL, SE)

Asus ZenFone 4 è uno smartphone con tasto home da 5.5 pollici Full HD, dotato di ottimo comparto fotografico, con un discreto design, anche se privo di schermo borderless. Asus ZenFone 4 Pro è uno smartphone con doppia fotocamera che dispone di un sistema di telecamere a doppia lente e sensore di immagine Sony IMX362. L’apertura da ƒ/1.8 e lenti grandangolari da 120° è eccezionale e permette di scattare foto anche in condizioni di scarsa luminosità. Il cuore pulsante di questo smartphone è il processore Qualcomm Snapdragon 835 in grado di garantire buone prestazioni in tutte le condizioni di utilizzo. La batteria al litio da 3600mAh permette la ricarica rapida che abbinata alla tecnologia ASUS BoostMaster permette una buona autonomia di utilizzo prima di scaricarsi.

Specifiche tecniche

DISPLAY: 5,5 Pollici 1080 x 1920 pixel a 401 ppi

CHIPSET: Snapdragon 835 Qualcomm MSM8998

BATTERIA: 3600 mAh

RAM: 6GB

FOTOCAMERA Principale: 12MP apertura ƒ/1.7

STORAGE: 64GB espandibile con MicroSD fino a 256GB

SISTEMA OPERATIVO: Android 7.1.1 con ASUS ZenUI 4.0

DIMENSIONI E PESO: Dimensioni: 156.9 x 75.6 x 7.6 mm, Peso: 175g

