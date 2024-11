Offerte Smartphone: cosa puoi acquistare oggi con meno di 100€ | Questi i migliori modelli

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone, ecco i migliori in circolazione che costano meno di 100 euro.

L’utilizzo che si fa degli smartphone oggigiorno, porta ad una serie di problemi che li riguardano, dalla memoria sempre piena alla batteria che si scarica velocemente.

Sono all’ordine del giorno i malfunzionamenti di questi dispositivi. pensate che, in moltissimi casi, si arriva anche allo spegnimento definitivo.

Insomma, gli utenti vengono abbandonati dai loro dispositivi e hanno necessità di mettersi alla ricerca di uno smartphone in sostituzione.

Purtroppo, però, molto spesso ci si imbatte in device molto costosi. Tuttavia, dovete sapere che ce ne sono di diversi che costano meno di 100 euro. Scopriamoli insieme.

Numerosi smartphone in offerta a meno di 100 euro

Quando si ha necessità di acquistare un nuovo smartphone, capita di non avere molti soldi disponibili. Purtroppo, però, c’é da dire che in moltissimi casi, questi device di nuova generazione, super tecnologici, risultano essere anche molto costosi. C’é necessità di fare un vero e proprio investimento e di un finanziamento per il loro acquisto.

Per fortuna, però, capita che ci si imbatta in offerte davvero fantastiche e non solo all’interno dei tanti negozi di elettronica di consumo o all’interno dei loro siti web ufficiali. Inoltre, come ben sapete, è possibile trovare delle promozioni anche su e-commerce come Amazon. Ora, però, c’é qualcosa di diverso; potrete trovare tantissimi smartphone a meno di 100€. Scopriamo insieme quali sono i migliori.

Ecco i migliori smartphone in vendita a meno di 100 euro

La proposta di questi giorni è davvero molto, ma molto vasta. Potrete trovarli tutti all’interno dello store online di Tim. Noi, tra tutti, abbiamo fatto una selezione dei migliori tre che vengono proposti. Al terzo posto di questa speciale classifica, troviamo il Realme 8 5G. ha un display da 6,4” Super AMOLED, batteria da 5000 mAh e una Quad Camera da 64 MP. Grazie all’Ai, poi, avrete delle foto spettacolari. Il processore è un MediaTek Dimensity 700 coadiuvato da 4GB di Ram e 64 GB di memoria interna. Il suo costo è di 69 euro. Al secondo posto, vi proponiamo l’Oppo A57s con una batteria di lunga durata da 5000 mAh. Il display è un LCD da 6,56”.

Al suo interno è implementato un processore Mediatek Helio G35 coadiuvato da 4GB di Ram e 128 GB di memoria interna. La fotocamera principale è da 50 MP, mentre il sensore di quella frontale è da 8MP. Viene proposto in vendita a 99 euro. Infine, vi sveliamo quello che per noi detiene il primo posto. Parliamo dell’Honor X8, un device sottilissimo, con una Quad Camera Ultra Nitida da 64MP, processore Snapdragon 680, 6GB di Ram 128GB di memoria interna. Ha un display LCD da 6,7” ed è venduto a 99 euro. Da notare che tutti i device in offerta hanno garanzia italiana di ben 24 mesi.