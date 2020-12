Il sito per creare cover personalizzate fai da te che propone la propria idea regalo originale e veloce da realizzare

Tra le tante idee regalo fra cui si può scegliere durante il periodo natalizio, una delle proposte più interessanti che si possono trovare sul web è quella di Personalizzalo. Il sito propone cover personalizzate per oltre 700 tra brand e modelli di smartphone. Si tratta di un prodotto che è sempre utile, perché protegge quello che per molti è diventato uno strumento di lavoro e un compagno inseparabile della propria quotidianità.

Come creare cover personalizzate

Il funzionamento di Personalizzalo è semplice ed immediato, perché si basa completamente su un configuratore estremamente pratico e intuitivo da utilizzare. Il primo passo consiste nella selezione del modello di cellulare, per poi passare alla scelta della cover tra quelle disponibili. L’immagine che si vuole stampare sulla propria cover personalizzata può essere caricata direttamente da smartphone o da PC e può essere sia una foto che un’immagine di altro tipo. Per chi non dispone di un’opzione di questo tipo inoltre, Personalizzalo mette a disposizione una serie di grafiche preconfezionate, realizzate da artisti internazionali e ideate appositamente per valorizzare una cover. Appena il configuratore carica l’anteprima dell’immagine adottata, si può entrare nel vivo della personalizzazione modificando la foto, alterandone il posizionamento e i colori e aggiungendo qualunque tipo di scritta in tanti font diversi. Completata la creazione della propria cover personalizzata, non resta che definire l’ordine e dare l’ok: un corriere espresso consegna in tutta Italia i prodotti di Personalizzalo in sole 72 h lavorative.

Ottime come idee regalo

Utili e fantasiose, queste cover hanno tutte le carte in regola per essere delle idee regalo per Natale perfette. Si tratta di oggetti che sono sempre “a portata di mano” e che, oltre a proteggere il cellulare, gli donano un tocco di personalità unico: ogni volta che si estrarrà di tasca lo smartphone, queste cover personalizzate strapperanno un sorriso o rievocheranno un ricordo piacevole. Altro fattore da non sottovalutare quando si fa un regalo è la fretta. Soprattutto nel periodo natalizio infatti i negozi vengono presi d’assalto da folle di consumatori alla disperata ricerca di un’idea regalo. Con Personalizzalo il regalo invece si può creare da casa in pochi clic e viene consegnato nell’arco di pochi giorni.

Le tipologie di cover di Personalizzalo

Tutte le cover personalizzate che il sito propone sono realizzate con materiali di prima qualità, funzionali, resistenti e estremamente gradevoli da maneggiare. Si tratta di silicone TPU, rinomato per via della sua capacità di resistere agli oli e all’abrasione, elastico e leggero e morbida ecopelle, che al tatto fornisce una sensazione piacevole. Le proposte di Personalizzalo sono davvero molte, come ci si aspetta da un buon sito per la creazione di cover custom. Adatte a tutti i gusti e a tutte le necessità, le cover a disposizione si differenziano nella forma e nei materiali.

Ecco nei dettagli la tipologia di cover offerte:

Cover morbida : parliamo del prototipo più classico, ma sempre apprezzato di una custodia leggera ed elastica, in silicone TPU. Questa cover è sottile e resistente perché è pensata per l’utilizzo di tutti i giorni, è disponibile anche in versione trasparente ed è dotata di grip antiscivolo e tecnologia memory foam.

: parliamo del prototipo più classico, ma sempre apprezzato di una custodia leggera ed elastica, in silicone TPU. Questa cover è sottile e resistente perché è pensata per l’utilizzo di tutti i giorni, è disponibile anche in versione trasparente ed è dotata di grip antiscivolo e tecnologia memory foam. Cover rigide : sono molto simili nell’aspetto a quelle morbide, ma offrono più solidità e una diversa maneggevolezza. In questo caso si può scegliere tra l’opzione “glossy” e l’opzione “opaca”, a seconda della tonalità di colori della stampa e del feedback al tatto che si preferisce.

: sono molto simili nell’aspetto a quelle morbide, ma offrono più solidità e una diversa maneggevolezza. In questo caso si può scegliere tra l’opzione “glossy” e l’opzione “opaca”, a seconda della tonalità di colori della stampa e del feedback al tatto che si preferisce. Cover a libro: elegante e d’impatto è la soluzione più efficace se invece si vuole garantire la massima protezione al 100% al proprio smartphone. Questa custodia infatti avvolge il device in una scocca in silicone e ne protegge lo schermo con una visiera in ecopelle, che si apre e si chiude grazie ad un magnete e che nasconde un pratico porta tessere.

Qualità e durata

Tutte le cover di Personalizzalo vengono decorate con una stampa di qualità superiore. Le immagini vengono impresse con una tecnica innovativa e che garantisce una resa straordinaria: non si perde nessun dettaglio, la risoluzione risulta eccellente e i colori risultano brillanti, come se venissero esaltati. Il sito stesso inoltre dichiara che, oltre alla cover in sé, anche la stampa è progettata per durare a lungo e resistere all’abrasione e all’utilizzo intensivo. Personalizzalo non si limita alla vendita di cover per cellulari: cover per iPad, MacBook e tablet, abbigliamento di tutte le taglie, shopping bag e MINI-ME giocattolo sono altri esempi di articoli a disposizione della creatività degli utenti.

Per ulteriori informazioni, visita il sito ufficiale www.personalizzalo.it

