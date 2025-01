Aggiornamento Android Auto: se non lo fai rischi grosso | Lo smartphone potrebbe non funzionare bene

Brutte notizie per gli utenti che utilizzano Android Auto: bisogna assolutamente fare l’aggiornamento per evitare problemi allo smartphone.

Android Auto è uno dei tantissimi servizi gratuiti che Google mette a disposizioni di tutti i suoi utenti nel mondo intero.

Grazie ad esso, infatti, gli utenti riescono a collegare i propri device Android con i sistemi di infotainment delle proprie autovetture.

Fa compagnia sin dal 2015 e da quell’anno ne ha fatta davvero tantissima di strada divenendo un vero e proprio punto di riferimento per tutti.

Ora, però, c’é un nuovo aggiornamento della piattaforma in questione che, se ignorato, fa sì che gli smartphone non funzionino al meglio delle loro possibilità.

Nuovo aggiornamento Android Auto: occorre scaricarlo velocemente

Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che il team di sviluppatori di Android Auto rientri tra quelli maggiormente attivi sul mercato. Ebbene sì, perché, volendo fare un paragone, potremmo metterli sullo stesso scalino della classifica di quelli che lavorano al miglioramento di una delle piattaforme di messaggistica più apprezzate in tutto il mondo.

Ovviamente, parliamo di WhatsApp. Il motivo sta proprio negli aggiornamenti continui che si offrono di apportare correzioni e miglioramenti al software in modo che tutti gli utenti possano avere un’esperienza di utilizzo migliore, più intuitiva e, soprattutto, maggiormente sicura. Tuttavia, adesso, c’é un nuovo aggiornamento e, come già accennato, occorre scaricarlo ed installarlo per evitare guai serissimi.

Meglio installare il nuovo aggiornamento per non finire nei guai

Android Auto, ormai, è conosciutissimo da tutti gli utenti in qualsiasi nazione essi si trovino. Grazie a questo servizio di Google, tutti possono portare il proprio smartphone in auto ed utilizzarlo mentre sono alla guida senza doversi distrarre. Tutto ciò avviene con l’ausilio dell’assistente vocale Google che farà tutto ciò che gli utenti gli chiederanno. Come ben sapete, una delle sue funzioni fondamentali è quella di indicare la strada da percorrere per raggiungere la meta desiderata. Ovviamente, non c’é solo questo.

Molti utenti, infatti, utilizzano questo servizio per riprodurre quelli che sono i loro brani musicali preferiti raccolti in una playlist creata ad hoc per i loro spostamenti brevi o veloci che essi siano. Ora, però, è giunta la notizia di un nuovo aggiornamento da scaricare ed installare assolutamente per non incappare in guai più o meno seri. Il nome della release appena arrivata è 13.6 e si propone di risolvere alcune problematiche segnalate dagli utenti, oltre apportare modifiche e migliorie alle funzionalità esistenti. Purtroppo, però, non c’é molto da conoscere di questo aggiornamento dato che, come al solito, non è accompagnato da alcuna spiegazione.