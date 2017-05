Il confronto: Samsung Galaxy S8+ vs Honor 8 Pro

da Redazione di Passione Tecnologica

Oggi proponiamo un confronto tra due dei migliori smartphone in circolazione, appena usciti sul mercato. Samsung Galaxy S8 Plus, il dispositivo innovativo dell’azienda coreana, contro Honor 8 Pro, device potente e generoso, made in Cina.

Lo smartphone Samsung è stato ampiamente pubblicizzato dall’azienda e dai media. Honor ha invece presentato il suo smartphone in silenzio, lasciando a forum e web il compito di parlarne e pubblicizzarlo. Entrambi i dispositivi sono basati sul sistema operativo Android e montano un lettore d’impronte digitali nella parte posteriore. Abbiamo messo a confronto le caratteristiche principali dei due smartphone. Per ogni modulo troverete un riquadro con il voto specifico per entrambi gli smartphone.

L’HARDWARE 🔧

Samsung Galaxy S8 Plus CPU: Octa-core SAMSUNG Exynos 8895 fino a 2,3 GHz

Octa-core SAMSUNG Exynos 8895 fino a 2,3 GHz GPU : Mali-G71 MP20

: Mali-G71 MP20 RAM: 4 GB 8 Honor 8 Pro CPU: Octa-core Kirin 960 fino a 2,4 GHz

Octa-core Kirin 960 fino a 2,4 GHz GPU : Mali G71 MP8

: Mali G71 MP8 RAM: 6 GB 8

IL DISPLAY 📱

Samsung Galaxy S8 Plus Pollici: 6,2

Risoluzione: 1440 x 2960 pixel

Densità Pixel: 529 ppi

Tipo: Super AMOLED 9 Honor 8 Pro Pollici: 5,7

Risoluzione: 1440 x 2560 pixel

Densità Pixel: 515 ppi

Tipo: Super LTPS IPS 8

LA FOTOCAMERA 📷

Samsung Galaxy S8 Plus Posteriore: 12 Megapixel

12 Megapixel Risoluzione: 4290 x 2800 pixel

Apertura Ottica: F/1.7

Stabilizzatore: Ottico

Video: 4K

Frontale: 8 Megapixel 8,5 Honor 8 Pro Posteriore: d oppia CAMERA da 12 megapixel con sensore RGB e sensore in bianco e nero.

oppia CAMERA da con sensore RGB e sensore in bianco e nero. Risoluzione: 4032 x 3024 pixel

Apertura Ottica: F/2.2

Stabilizzatore: Digitale

Video: 4K

Frontale: 8 Megapixel 7,5

LE CONNESSIONI 📡

Samsung Galaxy S8 Plus Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

USB: Type-C 3.1

Dati: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+,LTE (Fino a 1000 Mbps) 9 Honor 8 Pro Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

USB: Type-C 2.0

Dati: GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+,LTE (Fino a 1000 Mbps) 8

LA BATTERIA ⚡

Samsung Galaxy S8 Plus Capacità: 3500 Mah 8 Honor 8 Pro Capacità: 4000 Mah 8,5

IL PREZZO 💰