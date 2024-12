Samsung prepara una sorpresa: arriva il Galaxy S25 e piace già a tutti

Samsung, c’é una sorpresa per tutti gli utenti nel mondo: ecco il Samsung Galaxy S25 che sta già facendo impazzire chiunque.

Il nuovo anno sarà molto, ma molto ricco di sorprese per quanto riguarda l’arrivo di nuovi smartphone, da Apple a Xiaomi, passando per Oppo e Nothing.

Ovviamente, all’appello non poteva mancare un colosso come la multinazionale sudcoreana, Samsung, che, come ogni anno, si prepara al lancio dei suoi smartphone.

Lo farà, come da tradizione, il prossimo mese di gennaio con un evento imperdibile, da seguire tutto d’un fiato per scoprire tutte le novità.

Questa volta, però, la sorpresa sarà davvero enorme per tutti. I nuovi Samsung S25 già stanno facendo sognare, ma quando verranno presentati sarà un’apoteosi.

I nuovi Samsung Galaxy S25 piacciono già a tutti

Come accade spesso quando sono in arrivo nuove generazioni di smartphone, le indiscrezioni sono davvero molto forti. Certo, c’é necessità di comprendere al meglio di quale fonte ci si possa fidare e di quale no, ma questo accade anche quando si ha a che fare con l’azienda di Cupertino. Quando si parla di Samsung, poi, i rumors sono sempre per loro.

Parliamo di device top di gamma, prodotti dalla multinazionale sudcoreana, e che nel tempo hanno beneficiato di migliorie senza eguali. Di anno in anno, infatti, sono diventati sempre più affidabili, performanti e, soprattutto, spettacolari. Scopriamo, allora, insieme, quando è previsto il loro arrivo e, in particolar modo, le loro caratteristiche, fuoriuscite da ambienti interni ed oggetto di rumors incessanti.

LEAKED 🚨 Exclusive hands-on photos of the upcoming Samsung S25 Ultra! pic.twitter.com/vvjAsAM9yJ — Adan (@durreadan01) July 21, 2024

2025 scoppiettante per Samsung e gli utenti affezionati

L’attesa degli utenti, però, sta per finire e a breve potranno tenerli tra le mani i nuovi Samsung S25. La data presunta della loro presentazione è a breve termine, Si parla dell’evento Samsung Unpacked il prossimo mese di gennaio. Precisamente, si sta parlando della fine di questo mese. Una delle novità più importanti di questa generazione riguarda i chip che verranno montati. Bisognerà dire addio agli Exynos e dare il benvenuto a quelli Snapdragon e, molto probabilmente, al MediaTek Dimensity 9400. In entrambi i casi, le parole d’ordine saranno ben tre: efficienza, bassi consumi e potenza. Come sempre, ci saranno i modelli standard, i Plus, ma, soprattutto, arriverà anche la versione Ultra, quella più attesa. Il design varierà di poco rispetto all’ultima generazione.

Ci sarà solo uno slot a forma di anello che andrà a raggruppare i quattro sensori delle fotocamere posteriori. Il sensore principale sarà da 200 MP, coadiuvato da un ultragrandangolare da 50 MP, uno zoom ottico da 10X e uno da 3X. Per quanto riguarda la fotocamera anteriore, questa godrà di un sensore da 13 Mp. Inoltre, poi, ci saranno spigoli arrotondati ed il titanio a comporre le scocche. Come già detto, il chip sarà quello di ultima generazione di Qualcomm coadiuvato da una Ram fino a 16 GB e da una memoria interna fino ad 1 TB. La batteria sarà da 5000 mAh compatibile con ricarica veloce da 45 watt. Infine, Samsung promette 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo.