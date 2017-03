da Redazione di Passione Tecnologica

Abbiamo realizzato questa guida per configurare la posta elettronica su smartphone Android e altri. Sono stati inseriti i parametri di configurazione mail dei principali operatori, Gmail, Libero, Hotmail, Tiscali, Alice, Fastweb e Vodafone che potrebbero aiutarvi a configurare la posta elettronica sul cellulare.

Usare l’app di Gmail o e-Mail per Android Su Android sono disponibili due principali applicazioni per gestire la mail: Gmail e E-Mail. L’applicazione Gmail è stata concepita originariamente per configurare la posta Google “@gmail.com” ma con il tempo ha saputo adeguarsi a tutti gli altri provider, nella modalità di configurazione Imap, Pop3 e più recentemente anche Exchange. La configurazione della posta gmail all’interno della sua applicazione avviene in modo automatico, è sufficiente associare l’account Gmail del dispositivo e non richiede l’inserimento di ulteriori parametri statici. L’applicazione e-mail è una variante della precedente app che con gli ultimi aggiornamenti può tranquillamente essere rilegata in secondo piano.

Configurare la posta elettronica sullo smartphone Partiamo con la nostra guida di configurazione del client Gmail o e-mail del nostro smartphone o Tablet, indicando la procedura comune per tutti ed i parametri personalizzati dei rispettivi operatori. Per aggiungere il nuovo account di posta dovrete passare dalla finestra di configurazione dell’applicazione e-mail, quella riportata nelle figura sopra. Molte volte la posta si auto-configura con i parametri più adeguati (quasi sempre server imap) inserendo l’indirizzo mail e la password, in altri casi occorre effettuare una configurazione manuale impostando i parametri elencati in pagina 2.

ATTENZIONE: Se configurate la posta in modalità IMAP o POP3 dovrete settare un server, chiamato SMTP, per inviare le mail. Se non funziona quello proposto dal provider di posta, potrete utilizzare quello del vostro operatore di telefonia o quello di Gmail a patto che utilizziate l’autenticazione server, inserendo indirizzo e password di posta.

Parametri per configurare la mail di Libero.it

Posta in arrivo POP3 : popmail.libero.it

: popmail.libero.it Porta posta in arrivo: 110

110 Posta in arrivo IMAP: imap.libero.it

imap.libero.it Porta IMAP: 143

143 Posta in uscita SMTP: smtp.libero.it porta 465 con SSL ed autenticazione

smtp.libero.it porta 465 con SSL ed autenticazione POP/IMAP Account: userid@libero.it

Se ricevi ma non riesci ad inviare le email, guarda in fondo alla guida e configura il server SMTP del tuo operatore. # Se non funziona la posta in uscita (può succedere se non siete connessi a rete WInd) settare il parametro SMTP di Google o quello di altri operatori utilizzando l’autenticazione.

Parametri per configurare la mail di Microsoft e Hotmail

Server Exchange Hotmail: m.hotmail.com (Con SSL)

m.hotmail.com (Con SSL) Server Exchange Outlook.com: s.outlook.com (Con SSL)

s.outlook.com (Con SSL) Posta in arrivo POP3: pop3.live.com

pop3.live.com Porta POP3: 995 con SSL

995 con SSL Posta in uscita SMTP: smtp.live.com porta 995 con SSL

smtp.live.com porta 995 con SSL POP/IMAP Account: userid@hotmail.com/userid@outlook.com ed altri.

Se ricevi ma non riesci ad inviare le email, guarda in fondo alla guida e configura il server SMTP del tuo operatore. Su Google Play è disponibile l’applicazione gratuita “Outlook.com” fatta per configurare e gestire al meglio le vostre caselle di posta Microsoft.

Parametri per configurare la mail di Tiscali

Posta in arrivo POP3: pop.tiscali.it

pop.tiscali.it Porte POP3: 110 o 995 (SSL)

110 o 995 (SSL) Posta in arrivo IMAP: imap.tiscali.it

imap.tiscali.it Porta IMAP: 143 o 993 (SSL)

143 o 993 (SSL) Posta in uscita (SMTP): smtp.tiscali.it

smtp.tiscali.it Porte SMTP: 25 o 465 (SSL)

25 o 465 (SSL) POP/IMAP Account: userid@tiscali.it

Se ricevi ma non riesci ad inviare le email, guarda in fondo alla guida e configura il server SMTP del tuo operatore.# Configurazione automatica di Android disponibile (Imap). E’ sufficiente accedere alla configurazione posta dell’applicazione e-mail, inserire l’indirizzo completo e la password e premere successivo. Farà tutto il tuo dispositivo, dovrai solo selezionare i periodi di sincronizzazione della posta.

Parametri per configurare la mail di Alice, Tim o Telecom Italia

Posta in arrivo POP3 : in.alice.it

: in.alice.it Porta POP3 : 110

: 110 Posta in arrivo IMAP : in.alice.it

: in.alice.it Porta IMAP: 143

143 Posta in uscita (SMTP ): out.alice.it

): out.alice.it Porta SMTP: 587 (Con autenticazione)

587 (Con autenticazione) POP/IMAP Account: userid@alice.it

Se ricevi ma non riesci ad inviare le email, guarda in fondo alla guida e configura il server SMTP del tuo operatore.

Parametri per configurare la mail di Virgilio

Funziona solo se connessi a rete Telecom/TIM

Posta in arrivo POP3 : in.virgilio.it

: in.virgilio.it Porta posta in arrivo : 110

: 110 Posta in uscita SMTP : out.virgilio.it

: out.virgilio.it Porta posta in uscita SMTP : 465 <Autenticazione del server necessaria>

: 465 <Autenticazione del server necessaria> POP/IMAP Account: userid@virgilio.it

Se ricevi ma non riesci ad inviare le email, guarda in fondo alla guida e configura il server SMTP del tuo operatore.

Parametri per configurare la mail di Fastweb

Posta in arrivo POP3: pop.fastwebnet.it

pop.fastwebnet.it Porta posta in arrivo: 110

110 Posta in arrivo IMAP: imap.fastwebnet.it

imap.fastwebnet.it Porta IMAP: 143

143 Posta in uscita SMTP: smtp.fastweb.it porta 587 con autenticazione

smtp.fastweb.it porta 587 con autenticazione POP/IMAP Account: userid@fastwebnet.it

Se ricevi ma non riesci ad inviare le email, guarda in fondo alla guida e configura il server SMTP del tuo operatore.

Parametri per configurare la mail di Vodafone

Porta posta in arrivo : 995

: 995 Posta in arrivo IMAP: imap.gmail.com (protezione SSL)

imap.gmail.com (protezione SSL) Porta IMAP : 993

: 993 Posta in uscita SMTP: smtp.net.vodafone.it porta 25 (No autenticazione) / smtp.gmail.com (SSL) porta 25

smtp.net.vodafone.it porta 25 (No autenticazione) / smtp.gmail.com (SSL) porta 25 POP/IMAP Account: userid@gmail.com / userid@vodafone.it

# Il parametro SMTP da impostare se configuri posta di altri operatori connesso a Vodafone è smtp.net.vodafone.it senza protezione ed autenticazione.

Parametri per configurare la mail di Yahoo

Posta in arrivo IMAP: imap.mail.yahoo.com

imap.mail.yahoo.com Porta posta in arrivo: 993 (protezione SSL)

993 (protezione SSL) Posta in uscita SMTP: smtp.mail.yahoo.it porta: 465 (protezione SSL + è richiesto l’accesso tramite autenticazione)

smtp.mail.yahoo.it porta: 465 (protezione SSL + è richiesto l’accesso tramite autenticazione) IMAP Account: userid@yahoo.it / userid@yahoo.com

Se ricevi ma non riesci ad inviare le email, guarda in fondo alla guida e configura il server SMTP del tuo operatore.

Parametri per configurare la posta GMail

Posta in arrivo IMAP: imap.gmail.com

imap.gmail.com Porta posta in arrivo: 993 (protezione SSL)

993 (protezione SSL) Posta in uscita SMTP: smtp.gmail.com porta: 465 (protezione SSL + è richiesto l’accesso tramite autenticazione)

smtp.gmail.com porta: 465 (protezione SSL + è richiesto l’accesso tramite autenticazione) IMAP Account: userid@gmail.com

Attenzione: Seguire la nostra guida per configurare la posta Gmail su Outlook

Se ricevi ma non riesci ad inviare le email, guarda in fondo alla guida e configura il server SMTP del tuo operatore.

Se il server SMTP non dovesse funzionare e non riuscite ad inviare email, utilizzate quello del vostro operatore selezionandolo tra i seguenti:

SMTP Vodafone

Server in uscita: smtp.net.vodafone.it

Porta in uscita: 25

SMTP TIM

Server in uscita: smtp.tim.it

Porta in uscita: 587

SMTP WIND

Server in uscita: 192.168.144.220

Porta in uscita: 25

SMTP TRE

Server in uscita: smtp.tre.it

Porta in uscita: 25

NB. Per tutti, autenticazione richiesta con le proprie credenziali.

