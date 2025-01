Trucchi Cellulari: basta una sequenza numerica e fai la magia | In molti già lo fanno

Esiste una vera e propria magia da fare con il cellulare: basta una sequenza numerica ed il gioco è fatto. Sono molti che la fanno già.

I telefonini, ormai, sono quello che possiamo definire un prolungamento delle braccia e della mente degli utenti.

Ebbene sì, avete capito benissimo, perché questi ultimi non riescono a staccarsi mai dai device di cui sono in possesso.

Vengono utilizzati a qualsiasi ora del giorno e della notte poiché, ormai, sono pieni zeppi di App che consentono di fare tutto.

Tuttavia, nonostante se ne faccia un uso indiscriminato, molto non sanno che esistono dei codici segreti che danno vita a delle magie. C’è una sequenza in particolare che qualcuno già utilizza e che è fantastica.

Cellulari: il trucco della sequenza numerica magica

Le sequenze numeriche sui cellulari sono davvero tantissime. Tutte queste fanno si che si possano attivare o disattivare alcune funzionalità in maniera veloce senza dover passare per le impostazioni di questi dispositivi. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione a digitale dato che, alcune, non consentono di tornare indietro.

In pratica, fanno si che il device torni alle impostazioni di fabbrica e si perde praticamente tutto. Una, però, risulta essere magica e consente agli utenti di ottimizzare i tempi. Si tratta di un codice su tastiera che stravolge tutti i piani in positivo. Molti utenti la utilizzano già, ma un numero ancora elevatissimo di questi non la conosce nemmeno. Scopriamo di quale si tratta e, soprattutto, cosa consente di fare.

Basta premere questi tre numeri ed il gioco è fatto

Molte sequenze numeriche esistenti sono composte da serie di numeri lunghe che si alternano anche a dei simboli particolari. Spesso ci si dimentica anche dell’ordine in cui devono essere inseriti. Quella di cui vogliamo parlarvi, invece, è formata da soli tre numeri molto facili anche da ricordare. Pertanto la possiamo definire magica non solo per la funzione che va ad attivare, ma anche per il modo in cui può essere ricordata.

Il trucco in questione è quello riguardante la tastiera che, ormai, è scomparsa in tutti i device. Tuttavia, c’è comunque il tastierino che appare ogni volta che bisogna scrivere un messaggio. Si questo basterà premere la sequenza numerica 123 per farsi che avvenga la magia di cui abbiamo parlato finora. Ebbene sì, perché grazie a quest’ultima, gli utenti, sopra quelli poco avvezzi alla tecnologia, riusciranno a fare apparire i numeri anziché le lettere ed avranno minore difficoltà a scrivere il proprio messaggio.