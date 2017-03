Come Bloccare le chiamate Indesiderate su telefono e Smartphone

da Davide Caprotti

Ciascuno di noi è stato almeno una volta vittima di telefonate indesiderate da parte di call center, aziende o venditori. Nel corso della nostra vita perdiamo un sacco di tempo, cercando di contrastare il fastidioso fenomeno delle telefonate indesiderate, spesso con scarsi risultati. Fortunatamente esistono alcuni rimedi, per istruire il proprio smartphone o telefonino e renderlo immune dalle chiamate spazzatura. Con questa guida di Passione Tecnologica vi illustriamo metodi e configurazioni per bloccare mittenti o filtrare lo spam delle telefonate.

Bloccare un numero o un mittente con Android

Gli smartphone con sistema operativo Android permettono da diverso tempo di bloccare mittenti e numeri di telefono direttamente dalle impostazioni del telefono. Per bloccare un numero di telefono e contrassegnarlo come spam seguire questa procedura:

Accedere all’app Telefono o Rubrica; Selezionare il numero da bloccare; Premere il simbolo dei tra puntini verticali in alto a destra; Selezionare Blocca Numero.

La procedura per bloccare un numero con Android può variare a seconda della versione del sistema operativo o della custom release installata dal produttore. Sui dispositivi Samsung troverete Aggiungi all’elenco dei numeri da rifiutare automaticamente mentre su quelli Huawei troverete Aggiungi contatto alla lista nera.

Bloccare un mittente o un numero con iPhone e iOS

Con Apple iOS è possibile bloccare contatti e numeri di telefono sul dispositivo. Inoltre è possibile impostare filtri di iMessage per mittenti sconosciuti, segnalando gli iMessage di spam o indesiderati. Bloccare un contatto o un numero di telefono con iPhone è un’operazione estremamente semplice ed efficace. Per bloccare un numero su iPhone seguire questa guida:

Accedere all’app Telefono o Contatti; Individuare il numero o il contatto da bloccare; Cliccare sul simbolo Selezionare Blocca Contatto in fondo alla pagina.

Bloccare tutti i numeri anonimi con Windows Phone

Gli smartphone con Windows Phone hanno la possibilità di bloccare mittenti o tutti i numeri anonimi.

Accedere all’app Telefono (o Messaggi); Selezionare i tre puntini (…) in basso a destra; Scegliere l’opzione Chiamate bloccate (o, se siete nell’app Messaggi, Messaggi bloccati); Nel menu hamburger scegliere Impostazioni. Abilitate la voce Blocca le chiamate senza numero.

Bloccare numeri di telefono o mittenti con Windows Phone

Per bloccare chiamate o sms con Windows Phone 8 e successivi occorre utilizzare la funziona Filtro chiamate e sms :

Accedere al menu Impostazioni del telefono; Selezionare Filtro chiamate ed sms (Al primo utilizzo apparirà un disclaimer che vi chiederà di accettare le condizioni di utilizzo. Scegliere Accetto per proseguire); Tornare alla schermata principale di Windows Phone; Selezionare l’app Telefono, contrassegnata dall’icona della cornetta telefonica; Scegliere il contatto indesiderato da bloccare, cliccarci sopra tenendo premuto fino all’apertura di una finestra di dialogo; Selezionare Blocca numero tra le scelte proposte; Confermare il blocco Scegliamo Ok.

Utilizzare l’app Truecaller per bloccare lo spam

Se il blocco manuale delle chiamate indesiderate non è sufficiente e vogliamo creare un sistema ad hoc per filtrare le chiamate in arrivo, abbiamo la soluzione gratuita per voi. L’applicazione Truecaller è nata per contrastare le chiamate di spam, sfruttando un ricco database di contatti indesiderati, segnalati da un vasto numero di utenti iscritti al programma. Una volta installata, l’applicazione lavora in background, filtrando automaticamente le chiamate provenienti da call center e dai maggiori seccatori in circolazione, segnalati da altre vittime come noi.

Installare Truecaller su Android

Scaricare e installare l’applicazione Truecaller – Identifica e Blocca, da Google Play; Aprire l’applicazione e inserire il proprio numero di telefono; Cliccare su Continua e attendere la procedura automatica di verifica del numero; Inserire Nome e Cognome (anche fittizi) per completare la registrazione; Premere il tasto Continua; Seguire le istruzioni presenti nella gallery e premere Avanti (2 volte) e Capito.

Installare Truecaller su iOS iPhone

Scaricare e installare l’applicazione Truecaller da App Store; Accedere al menu Impostazioni di iOS; Selezionare Telefono; Scegliere Blocco chiamate e identificazione; Abilitare Truecaller alla voce “Consenti a queste app di bloccare le chiamate e di fornire l’id chiamante.

