Stop alle Chiamate indesiderate: blocca definitivamente gli scocciatori a tutte le ore | Basta registrarsi

Finalmente si possono bloccare per sempre le chiamate indesiderate. Basta una semplicissima registrazione gratuita.

Ogni giorno, a qualsiasi ora, anche quelle in cui si ha soltanto voglia di riposare, arrivano tantissime telefonate. Ovviamente, non parliamo di quelle che partono da contatti conosciuti come quelli di parenti ed amici o, magari, da numerazioni telefoniche di clienti. Le telefonate in questione sono quelle Spam, quelle che nessuno desidera ricevere. Si tratta di vere e proprie scocciature. Ora, poi, si è passati dagli operatori telefonici in carne ed ossa alle vocine registrate.

Dicono tutte la stessa identica cosa, ma hanno scopi diversi: pensiamo ad esempio alle chiamate per il cambio di provider telefonico o di fornitura energetica. Ci sono anche le chiamate che offrono mega offerte Amazon o quelle di trading online. Insomma, il mondo delle telefonate indesiderate è vasto ed il pericolo è dietro l’angolo. Si può anche finire col diventare vittime di truffe in maniera inconsapevole.

Per fortuna, però, c’é da dire che gli smartphone moderni consentono di identificare lo spam e lo bloccano autonomamente. Purtroppo, però, alcune chiamate riescono a bypassare il primo scudo. Ecco che, però, entra in gioco un servizio super efficace, totalmente gratuito che pone fine definitivamente al problema.

Registrati al servizio e metti la parola fine alle seccature

Il servizio salva vita in questione è già attivo da un po’ di tempo. Iscrivendosi ad esso si ha la possibilità di non essere più scocciati dai call center o sedicenti tali. Una volta effettuata la registrazione, i cittadini torneranno a respirare aria pulita. Nessuno più potrà contattarli.

Si tratta di un servizio messo a disposizione dal Governo e, in particolar modo dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Registrarsi è davvero molto, ma molto semplice e lo si può fare sia servendosi del numero verde sempre attivo che del servizio via mail. Scopriamo come fare quali sono gli obblighi dei call center.

Basta una semplice telefonata o una mail per evitare le chiamate Spam

Il Ministero ha messo a disposizione un numero verde per i numeri di rete fissa, 800 957 766, ed uno per le utenze telefoniche mobile, 06 42986411. Sono entrambi gratuiti. Inoltre, gli utenti possono inviare un modulo, scaricabile dal sito Ministeriale, compilato in tutte le sue parti tramite mail all’indirizzo iscrizione@registrodelleopposizioni.it.

Gli operatori telefonici che sono soliti effettuare chiamate di telemarketing hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero l’elenco delle numerazioni che vogliono contattare e quest’ultimo entro le 24 ore successive restituirà il tutto monco delle numerazioni iscritte a quello che è il Registro delle Opposizioni.