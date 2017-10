Gli Smartphone economici non esistono più (o quasi)

da Davide Caprotti

Rieccoci con un articolo vagamente polemico, ma ricco di informazioni utili e reali. La definizione di smartphone economici può essere considerata sia oggettiva che soggettiva. Fino a qualche anno fa, i produttori dei migliori smartphone non avevano ancora fatto cartello. Oggi la situazione è radicalmente cambiata, tanto da condizionare anche gli smartphone cinesi, che hanno incrementato notevolmente il loro prezzo di vendita.

La fine degli Smartphone economici

La nostra infografica può aiutare a capire come tutti i produttori abbiano alzato l’asticella dei prezzi degli smartphone. Il mercato attuale non vede solo Apple iPhone a sfiorare e superare la soglia dei telefoni da 1000€. Gli smartphone economici non esistono più, ammesso che non si voglia ignorare i migliori smartphone in circolazione.

Alcuni esempi di prezzi dei nuovi Smartphone top di gamma:

Google Pixel 2 XL da 989€;

da 989€; Samsung Galaxy Note 8 da 999€;

da 999€; Asus ZenFone 4 Pro da 899€;

da 899€; LG V30 da 749€;

da 749€; Apple iPhone X da 1189€;

da 1189€; Apple iPhone 8 Plus da 949.

Parliamo di cifre molto superiori rispetto a quelle di qualche anno fa, quando gli smartphone di punta venivano venduti circa 600/700€. Ne avevamo già discusso su Passione Tecnologica, domandandoci se avesse senso spendere 800€ per comprare uno smartphone. A voi l’ardua sentenza di giudicare e decidere quale smartphone comprare.