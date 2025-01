Cambio Cellulare? Ripristina le conversazioni WhatsApp senza perdere nulla: come fare in pochi minuti

Quando cambi il cellulare puoi ripristinare in pochissimi minuti le conversazioni di WhatsApp: non ne perderai nemmeno una.

Uno degli incubi peggiori degli utenti che sostituiscono il loro vecchio cellulare con uno nuovo è, di sicuro, quello di perdere le conversazioni di WhatsApp.

Ebbene sì, perché ce ne sono alcune di molto importanti, alcune intime di cui non si vuole perdere nemmeno una sola virgola.

Per non parlare, poi, di foto, video, documenti che risultano essere, finanche, di fondamentale importanza per alcuni.

Dovete sapere che esiste un metodo ed è anche super efficace. In pochi secondi si avrà tutto a portata di mano sul nuovo dispositivo.

In pochi secondi chat ripristinate del tutto: non si perderà nulla

Esiste un passo di fondamentale importanza per far sì che non si perda nessuna conversazione di WhatsApp quando si è costretti a sostituire il proprio dispositivo vecchio e che, purtroppo, non funziona più. Senza questo passo nessuno potrà mai riavere parole, immagini, audio, video. Tuttavia, non bisogna assolutamente disperare.

Ebbene sì, avete capito benissimo, si tratta di qualcosa di molto semplice e, soprattutto, molto, ma molto veloce. Dalla disperazione si passerà al sorriso in un attimo e dovete sapere che questa regola vale sia per tutti i dispositivi Android che per quelli iOS, iPhone su tutti, ovviamente. Scopriamo, allora, insieme come procedere.

Chat WhatsApp ripristinate su Android ed iPhone: non si perderà nulla

Partiamo subito dai dispositivi Android. In questo caso, bisognerà assicurarsi di avere un backup delle chat esistente in Google Drive. Per farlo, collegatevi a quest’ultimo, cliccate su “Menù” prima e su “Backup”, poi. Qui li troverete tutti; scegliete quello che vi interessa che, di solito, è l’ultimo in ordine di tempo e selezionatelo. Installate WhatsApp sul nuovo dispositivo e, quando viene richiesto di farlo, selezionate la voce “Ripristina”. Vi chiederà di verificare la vostra identità tramite l’autenticazione a due fattori, ad esempio.

Una volta verificato il tutto, avrete nuovamente le vostre chat. Passiamo, adesso, ai dispositivi iOS. Anche in questo caso c’é necessità di avere un backup, ma questa volta su iCloud. Installate WhatsApp, procedete alla verifica sia del numero di telefono che del vostro Apple ID ed alla fine di questo procedimento, non dovrete fare altro che fare tap sulla voce “Ripristina la cronologia chat”. Per la verifica vi si chiederà la verifica in due passaggi o quella via sms con un codice di verifica. Se procederete in questo modo, anche la versione web verrà aggiornata automaticamente.