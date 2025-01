Annuncio ufficiale: WhatsApp si spegne e questi telefoni restano al buio

Addio a WhatsApp: è arrivato l’annuncio ufficiale della tragedia per moltissimi utenti. Su questi dispositivi non funzionerà più.

Una notizia del genere rientra tra quelle che nessuno mai vorrebbe sentire. Eppure, è arrivata e l’annuncio è ufficiale.

WhatsApp, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, smetterà, purtroppo, di funzionare su molti dispositivi.

Ormai, non si potrà più tornare indietro con buona pace di quanti sono in possesso di quelli cellulari che si ritroveranno senza un punto di riferimento.

Ebbene sì, perché WhatsApp lo è diventato nel corso di tutti questi anni. Scopriamo quali sono i dispositivi interessati e le motivazioni.

Addio WhatsApp su questi cellulari: è arrivato l’annuncio ufficiale

Cn i suoi tre miliardi circa di utenti attivi in tutto il mondo, WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più apprezzata ed utilizzata. Gli utenti girovagano al suo interno a qualsiasi ora del giorno e della notte, inviando messaggi di testo, vocali, foto, video. Insomma, sono sempre con gli occhi puntati sullo schermo e le dita sulla tastiera.

Purtroppo, però, per molti, questa abitudine finirà perché, come stato appena annunciato da WhatsApp stessa, l’applicazione si spegnerà lasciando per sempre al buio alcuni telefonini. È stato anche reso noto l’elenco, lunghissimo, di questi device. Sono oltre 19 e, tra questi, ci sono molti prodotti da colossi come Samsung, Motorola, Sony, LG ed Htc.

WhatsApp lascia al buio tutti questi telefonini

Il nuovo anno è appena iniziato e mai nessuno si sarebbe aspettato di ricevere una notizia del genere. Si è trattato di un fulmine a ciel sereno per tantissimi utenti. Eppure quello che sembrava soltanto un brutto sogno per molti, ben presto è diventato realtà e WhatsApp non funzionerà più su tantissimi cellulari. Ovviamente, l’attenzione di tutti si sposta sulle chat intraprese e su quelli che sono i contenuti multimediali che sono stati inviati al loro interno. Nessuno vorrebbe perdere nulla. Per fa sì che tutto resti al suo posto, è bene effettuare un backup delle chat.

Lo si potrà fare facilmente entrando all’interno delle impostazioni dell’applicazione, cliccare prima sulla voce “Chat” e, poi, su “Backup delle Chat”. Una volta qui, cliccate su “Esegui Backup” ed il gioco è fatto. Appena si entra in possesso di un device nuovo, si potrà tornare a chattare da dove ci si era fermati. I dispositivi che devono salutare WhatsApp sono tutti quelli con versioni Android precedenti alla 5.0. Pensiamo, ad esempio, ai Samsung Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini; ai Motorola Moto G di prima generazione, ai Razr HD, ai Moto E 2014. Addio a WhatsApp anche per gli HTC One X, One X+, Desire 500 e Desire 601. Tra quelli a marchio LG troviamo gli Optimus G, i Nexus 4, i G2 Mini e gli L90. Infine, salutano l’App anche i Sony Xperia Z, gli Xperia SP, gli Xperia T e gli Xperia V19.