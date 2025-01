Ikea punta sull’elettronica: c’é il sensore che misura la qualità dell’aria della tua casa | Costa pochi spicci

Ikea ora attenzione l’elettronica e propone un dispositivo straordinario: con pochi spicci ti porti a casa il sensore che misura la qualità dell’aria.

Ikea è una delle catene di negozi maggiormente conosciuta sia in Italia che nella stragrande maggioranza dei paesi di tutto il mondo.

Chi, almeno una volta nella vita, non è andato in uno dei tanti negozi dislocati su gran parte del territorio del nostro paese anche solo per curiosità

È conosciuta soprattutto per i mobili ed i complementi di arredo, funzionali, convenienti e, soprattutto, che si montano da soli.

Tuttavia, c’é da sapere che punta molto, ovviamente, su lampade, lampadari e tutto ciò che concerne l’elettronica in generale. Infatti, potrete trovare un sensore super economico che misura la qualità dell’aria della vostra abitazione.

Da Ikea trovi un sensore indispensabile per la casa

Molto spesso si pensa che solo l’aria che si respira all’esterno delle abitazioni, ovvero in strada, sia molto inquinata e pericolosa. Purtroppo, con buona pace di chi lo sostiene strenuamente, non è affatto così. Ebbene sì, perché è vero che gli agenti inquinanti, le polveri, i pollini si trovano in strada, ma è pur vero che le abitazioni non sono meno pericolose.

Tenere sotto controllo alcuni parametri dovrebbe essere compito di tutti, almeno nelle proprie case. Ecco che, allora, viene in soccorso delle famiglie italiane proprio IKEA che ha messo in vendita, ad un prezzo decisamente stracciato, un dispositivo in grado di comunicare, in tempo reale, quelli che sono i dati relativi alla salubrità o meno dell’aria che si respira in ogni stanza della casa.

Vindstyrka: il sensore Ikea per misurare la qualità dell’aria che si respira

Sono molti i cittadini che si preoccupano di tenere sempre in ordine la propria abitazione, pulirla e far sì che l’aria che si respira al suo interno sia ottima. Eppure, può capitare che non si raggiunga l’obiettivo che ci si è prefissati. Pertanto sarebbe opportuno munirsi di dispositivi in grado di misurare alcuni parametri importanti che possono far capire cosa si stia respirando.

Ikea, all’interno dei loro negozi in Italia, propone uno strumento davvero molto utile. Parliamo di Vindstyrka, un sensore che misura la qualità dell’aria e lo fa monitorando i livelli d particolato, temperatura, umidità e composti organici volatili come vernici, prodotti cucinati o quelli che servono per le pulizie domestiche. Si tratta di un dispositivo poco ingombrante che può essere messo al centro della stanza. Il suo costo è di soli 35€.