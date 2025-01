Casa Domotica: il bonus 2025 che renderà smart la tua casa | Come ottenerlo

Il 2025 si apre con il botto per quanto riguarda i Bonus attivi: con il Bonus Domotica rendi smart l’abitazione. Ecco come ottenerlo.

Grazie alla Domotica, molte famiglie italiane hanno avuto la possibilità di rendere intelligente, smart la propria abitazione.

Anche in questo caso, però, lo Stato ci ha messo il suo zampino con l’istituzione di un Bonus ad hoc riservato a tutti.

Parliamo del Bonus Domotica 2025 che, però, non è affatto una novità dato che quest’anno è stato prorogato nuovamente.

Quest’anno, però, ha subito delle modifiche sostanziali. Ci sono delle differenze rispetto al 2024. Scopriamo chi può richiederlo.

Bonus Domotica 2024: chi può richiederlo e in che modo

Rendere la propria casa smart è il sogno di tantissime famiglie italiane. Ebbene sì, perché, senza sforzi è possibile “comandare da remoto”, ad esempio, tutti gli elettrodomestici, ma anche l’impianto di riscaldamento e i condizionatori. Inoltre, come ben sapete, esistono anche le serrature smart che fanno dire addio alle chiavi di casa e possono essere installare, oltre che sulle porte di ingresso, anche sui cancelli, le porte interne delle stanze e quelle dei garage.

Insomma, una casa smart rende tutto più leggero, più facile e, soprattutto, velocizza i tempi. Ecco che lo Stato viene in soccorso di tutti coloro che vogliono affrontare una spesa simile per ottenere questi benefici. Tuttavia, bisogna stare attenti ad alcuni modifiche che sono state apportate per non andare incontro a spiacevoli inconvenienti. Fatte queste dovute premesse, scopriamo cosa è finanziabile e in che modo poter richiedere questa misura di sostegno economico.

Bonus Domotica: spese ammissibili e modalità di richiesta

Innanzitutto, c’è da dire che è collegato al Super bonus ed all’Ecobonus ed è stata fatta una differenza tra prima casa e seconda casa. Ebbene sì, chi decide di utilizzare questo Bonus per la prima casa usufruirà di un beneficio maggiore. Occhio a richiederlo subito perché dal prossimo anno le aliquote percentuali caleranno di brutto. Quest’anno, invece, gli sgravi si attestano al 50% per la prima casa ed al 36% per la seconda casa. Inoltre, dovete sapere che non tutte le spese per la Domotica sono ammissibili.

Infatti, è possibile fare richiesta di questo Bonus solo per l’acquisto e l’installazione di impianti di Building automation, ovvero quegli impianti che consentono di riscaldare i rinfrescare le abitazioni o di produrre acqua calda sanitaria. I dispositivi devono rientrare almeno nella classe di efficienza B. Come già specificato, sono ammesse tutte le spese che riguardano il loro acquisto e la loro installazione. Sono esclusi dal beneficio device come smartphone e tablet che comunque sono parte integrante del funzionamento di questi impianti.