Chiavi di casa dimenticate? Con queste serrature, niente panico: apri la porta con lo smartphone

Esiste una serratura che, nel caso in cui ci si dimentichi le chiavi, consente di aprire la porta con lo smartphone: addio panico.

Può capitare, almeno una volta nella vita, che ci si dimentichi le chiavi di casa all’interno e la porta sia stata già chiusa.

Inoltre, non è molto difficile perdere le chiavi in strada o dimenticare dove queste ultime siano state lasciate una volta usciti.

Questo comporta una serie di spiacevoli conseguenze ad iniziare dalla chiamata ad un tecnico per sbloccare l’ingresso in casa.

Ovviamente, questo ha un costo che non risulta essere per niente irrisorio. Tuttavia, ora sono arrivate in soccorso degli utenti le serrature che si aprono con lo smartphone.

Ecco le serrature smart: ti dimentichi le chiavi, basta lo smartphone

Da qualche anno sono arrivate sul mercato, anche quello del nostro paese, le serrature che consentono di aprire le porte delle abitazioni tramite il proprio smartphone. In questo modo, anche il più sbadato riuscirà a rientrare nella propria abitazione senza dover, per forza di cose, chiamare un tecnico che apra la porta in maniera forzosa.

Ne esistono di diverse tipologie con diverse caratteristiche e, soprattutto, a prezzi che sono completamente diversi l’uno dall’altro. Prima di scoprirle tutte è bene che sappiate che possono essere installate sulle porte di ingresso, anche quelle blindate, sulle finestre, sulle porte delle varie stanze delle abitazioni ed anche sui cancelli. fatte queste precisazioni, scopriamo il loro funzionamento.

Basta un segnale e la porta magicamente si apre

Basterà il segnale inviato da uno smartphone di cui si è in possesso attraverso un’App precedentemente installata ed il gioco è fatto. La porta si aprirà magicamente e consentirà il vostro ingresso nella vostra abitazione. Ovviamente, ogni membro della famiglia avrà il suo codice personale che sbloccherà la porta ogni qualvolta vorrà entrare. Grazie al Bluetooth, poi, anche se si hanno le mani impegnate, la porta si aprirà quando si è a debita distanza.

Insomma, si può dire addio alle chiavi ed ai rischi di perderle che queste vengano rubate. Inoltre, si possono tenere costantemente monitorati gli ingressi in casa per scoprire se ce ne siano stati di non autorizzati. Come già accennato, ci sono diverse tipologie di serrature smart con caratteristiche diverse. Basterà, però, una connessione Bluetooth, la registrazione dei device della famiglia e, oltre ad aprirsi con i codici creati, possono essere controllate anche da remoto, quando non ci si trova vicini alla propria abitazione.