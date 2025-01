Dove si trova il Cestino di WhatsApp e a cosa serve: se é pieno ti rallenta il cellulare

Il cestino di WhatsApp, se dovesse riempirsi andrebbe a rallentare il cellulare. Scopriamo dove si trova e a cosa serve.

WhatsApp, come risaputo ormai, è la piattaforma di messaggistica più utilizzata dagli utenti di tutto il mondo.

Nonostante, infatti, la concorrenza spiegata sul mercato, sa come vincere le sfide che si faranno dinanzi, andando a migliorarsi e rinnovarsi costantemente.

Gli aggiornamenti sono all’ordine del giorno e portano sempre novità per tutti. Ecco spiegato il successo dell’applicazione di Meta.

Tuttavia, nonostante venga utilizzata costantemente, molto utenti non la conoscono a pieno. Una delle cose che restano un mistero è il cestino che, se pieno, può rallentare il cellulare.

Cestino di WhatsApp: svuotarlo per non intasare il cellulare

I contenuti che vengono cancellati all’interno dell’applicazione, sia nel caso in cui li si elimini per tutti sia nel caso in cui questi vengano eliminati solo dalla propria chat, possono restare all’interno del Cestino per tantissimo tempo, soprattutto se la scelta ricada sulla conservazione, nel caso di file multimediali, all’interno della Galleria del dispositivo.

A lungo andare, questi ultimi portano conseguenze davvero spiacevoli. Lo spazio di memoria del device diventa sempre meno e questo tende a subire dei rallentamenti non di poco conto. Pertanto, la soluzione ideale e più immediata è quello di eliminare tutti i file direttamente dal cestino. Ebbene sì, avete capito benissimo. Questa operazione può essere svolta sia con device Android che con gli iPhone, ma anche con i PC. Scopriamo dove si trova il Cestino e cosa fare.

Svuota il cestino per velocizzare il cellulare

Svuotare il cestino ha due risvolti positivi. Il primo, ovviamente, riguarda la velocizzazione del dispositivo in uso dato che verrà liberato un enorme spazio della memoria. Il secondo, invece, riguarda le tracce che vengono cancellate. Parliamoci chiaro, c’è sempre qualcosa che non si vorrebbe fare vedere mai. Iniziamo subito dai cellulari Android. In questo caso bisogna intervenire all’interno del File Manager di Google. Apritelo, cliccate prima su Memoria interna e, poi, su Android.

Qui troverete il menù “Media” e, una volta cliccato, appariranno di seguito “com.whatsapp” e WhatsApp. Una volta qui, scegliete “Media” e cliccate su foto, video, documenti o audio. Selezionate i file da eliminare, cliccate sui tre puntini in alto ed eliminarli. Passiamo, adesso, agli iPhone. Vi diciamo subito che la procedura, in questo caso, è totalmente diversa. In realtà, non è proprio possibile procedere allo stesso modo visto in precedenza. L’unica cosa possibile sarà entrare nel Rullino e cancellare i file di WhatsApp, foto o video che essi siano, direttamente dalla Galleria.