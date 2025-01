Cornice digitale: può costare fino a 500€ | Questa é la migliore da regalare

Una cornice digitale può arrivare a costare davvero tantissimo: si parla anche di 500€ e oltre, ma questa è la migliore se dovete regalarla.

Fino a pochi anni fa, le fotografie, una volta sviluppate e stampate, venivano conservate in appositi album da sfogliare.

Questi venivano creati per qualsiasi evento o qualsiasi vacanza. Pensiamo, ad esempio, agli album dei matrimoni o dei battesimo tra i tanti.

Insomma, il ricordo veniva impresso e conservato per poterlo visionare ogni qualvolta se ne sentiva il bisogno.

Ora, però, le fotografie vengono fatte dai cellulari o dalle macchine fotografiche digitali e pochi le stampano. Ecco che sono arrivate le cornici digitali. Scopriamo qual è la migliore sul mercato.

Cornici digitali: ecco la migliore da regalare

Le cornici digitali sono dei veri e propri album fotografico che consentono di visionare foto, album, opere d’arte direttamente dal loro schermo. Ce ne sono di diverse tipologie e di diverse fasce di prezzo. Pensate che possono arrivare a costare anche più di 500€ l’una. Per quanto riguarda, poi, caratteristiche e dimensioni, vi diciamo che esistono sia quelle da tavolo che quelle da parete.

Le prime, ovviamente, sono molto più piccole, meno ingombranti e consentono di vedere a schermo i propri ricordi. Poi ci sono quelle da pareti che raggiungono dimensioni davvero importanti, quasi come se fossero dei veri e propri quadri che vanno anche ad arredare le abitazioni. In questi caso, si può decidere anche di riprodurre delle opere d’arte. Fatte queste dovute premesse, scopriamo qual è la migliore da acquistare per tenerla per sé o per fare un regalo sorprendente.

The @NETGEAR Meural Canvas II digital frame https://t.co/WxOpY2ebVr Show off your NFTs and crypto-art in the Netgear Meural Canvas II digital frame. #tech #digitalframe pic.twitter.com/qAyG6l00ed — Gadget Flow (@GadgetFlow) July 25, 2022

La migliore cornice da regalare è questa

Di cornici digitali ne esistono di diversi marchi, dimensioni e, ovviamente, per tutte le tasche. Il prezzo minimo si attesta intorno ai 50€, ma è possibile arrivare anche ad oltre 600€. Insomma, tutto dipende da ciò che si sceglie. Tenendo conto, però, il rapporto tra la qualità ed il prezzo, vi diciamo subito che potrebbe bastare una spesa massima di circa 90€ come nel caso della Cornice Digitale KODAK RCF-1013W. Si tratta di un marchio storico del settore fotografico. Inoltre questo dispositivo è compatibile con Google Photos. Ha una cornice in legno massello, schermo touch HD da 10” e può essere utilizzata sia da tavolo che da muro.

Per chi, invece, cerca qualcosa di più abbordabile, c’è la Cornice Digitale Foto WiFi Luakug da 10”. Ha tutti i pregi di quella Kodak, ma non supporta le chiavette USB. Se, invece, state cercando il meglio del meglio, sappiate che esiste sul mercato una cornice digitale da paura, ma il suo costo è di gran lunga superiore. Parliamo di circa 700€ e si tratta di una cornice digitale da parete, la Netgear Meural Canvas II. Si tratta di un vero e proprio quadro da 40X36 cm e che ha un peso di 7kg. Si collega ad internet sia WiFi che tramite porta ethernet e ciò consente di avere immagini sempre nitide e super fluide. I file possono essere caricati sia tramite Cloud che tramite la porta USB. Insomma, si tratta del meglio del meglio, ma ha un costo che non è per tutti.