iPhone: impossibile installare il nuovo aggiornamento | I possessori di questi modelli sono nel panico totale

Non è possibile installare il nuovo aggiornamento su questi iPhone: gli utenti che ne sono in possesso sono andati letteralmente nel panico.

Cresce lo sconforto ed il panico tra numerosissimi utenti in possesso di un iPhone che hanno ricevuto una tristissima notizia.

Purtroppo per loro, Apple ha deciso che non potranno fruire dei benefici previsti dal nuovo aggiornamento in arrivo.

Si tratta di una notizia che va a destabilizzare e non poco tutto il mondo di fan ed utilizzatori di questi device dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino.

Scopriamo insieme quali sono le motivazioni che hanno portato a questo stop e, soprattutto, quali sono gli iPhone che resteranno tagliati fuori.

Stop alla ricezione del nuovo aggiornamento

La notizia che sta circolando proprio in queste ultimissime ore rientra tra quelle che nessuno vorrebbe mai leggere o sentire. Gli iPhone sono gli smartphone maggiormente apprezzati, acquistati ed utilizzati al mondo. Ciò avviene nonostante il loro costo non accessibile a molti. Pensate che sono tanti quelli che fanno dei veri e propri investimenti pur di averne uno tra le mani.

Purtroppo, però, notizie del genere sono all’ordine del giorno ed anche questa volta ci saranno degli iPhone che verranno tagliati fuori da quello che è il prossimo aggiornamento del sistema operativo loro dedicato. Ovviamente, parliamo di iOS. Fatte queste premesse, scopriamo quali sono gli iPhone interessati dalla problematica.

Ecco gli iPhone che non vedranno il prossimo aggiornamento di iOS

Quando si parla di iPhone ed anche di iOS, sono tantissime le indiscrezioni che li riguardano e che iniziano a fluttuare nel web subito dopo l’arrivo delle nuove versioni appena presentate. Possiamo dire che si tratta di una tradizione, ormai, consolidata e, anche quest’anno, non mancano i rumors su quello che sarà il prossimo aggiornamento di iOS, la versione 19 e quali e come saranno i prossimi iPhone 17. Le ultime indiscrezioni, però, non fanno gioire gli utenti.

Anzi, potremmo dire, come già accennato in precedenza che questi siano stati gettati nello sconforto più totale a causa di una notizia, ormai, verificata che riguarda iOS 19 e la sua compatibilità, o meglio, la sua incompatibilità con alcuni iPhone. Parliamo di quelli immessi sul mercato nel 2018 come gli iPhone XS, gli iPhone XS Max e gli iPhone XR. Tuttavia, per avere maggiori garanzie circa questa notizia, bisognerà attendere quello che è l’evento Apple per antonomasia, ovvero, la WWDC 2025 che avrà luogo a Cupertino il prossimo mese di giugno.