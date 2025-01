Facebook si apre e fa rumore? Non ignorarlo: ecco cosa si nasconde dietro quel fruscio

Se quando lo apri, Facebook fa rumore sarebbe meglio non ignorare il segnale: si può nascondere questo dietro.

Facebook è una delle piattaforme, di proprietà di Meta, più longeve che possono essere trovate sul mercato delle App.

Ha superato numerosissime sfide durante questi anni e, soprattutto, ha tenuto testa a tutti i competitor che gli si sono parati dinanzi.

Sono oltre 3 miliardi gli utenti che, ogni giorno ed a qualsiasi ora, frequentano questa piattaforma in maniera assidua.

Tuttavia, ultimamente, molti di questi hanno riscontrato un problema serissimo: quando la aprono sentono un rumore strano. Se anche voi avete fatto questa esperienza, fareste meglio a non ignorarla e ad andare fino in fondo.

Apri Facebook e senti il rumore: ecco cosa è

Da un po’ di giorni, gli utenti che frequentano abitualmente la piattaforma Social Blu di Meta, stanno riscontrando un problema che, all’inizio, non era stato preso nella giusta considerazione. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché si sentiva un rumore strano sia all’avvio dell’App sia quando gli utenti andavano ad aggiornare il Feed.

Insomma, questo rumore stranissimo andava ad accompagnare la permanenza in App degli utenti. Molti, poi, erano quelli che pensavano fosse una delle tante novità che, di solito, arrivano in piattaforma grazie ai nuovi aggiornamenti. Tuttavia, come precisato anche dalla stessa azienda, non si tratta di una novità. Pertanto, si farebbe meglio a capire di cosa si tratta.

Un rumore strano simile ad un cinguettio: massima attenzione

Gli utenti in possesso di un account Facebook, come già accennato in precedenza, si sono trovati dinanzi ad uno strano rumore quando aprivano l’App e quando andavano ad aggiornare il Feed. Si tratta di un problema che dura da tempo e continua anche adesso. Meta è intervenuta subito a specificare che non si tratta di alcuna novità, di alcuna nuova funzionalità immessa con i nuovi aggiornamenti. Il rumore è molto simile ad un cinguettio e, per certi versi, alcuni lo hanno trovato anche carino.

Tuttavia, però, è stato specificato che si tratta di un bug. Ebbene sì, avete capito benissimo. Si tratta di un problema di natura tecnica che gli sviluppatori della piattaforma stanno cercando di risolvere proprio in queste ore. Lo ha dichiarato proprio uno degli sviluppatori su Threads. Inoltre, ha tenuto a precisare che è possibile rimuovere il cinguettio in poche e semplici mosse. Bisogna entrare nell’App, cliccare in alto a destra la rotella, scrollare in basso fino a “Preferenze”. Qui, bisogna selezionare la voce “Media” e disattivare l’opzione “suoni-in-app”.