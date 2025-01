Air Pods 4: quasi 200€ e non ti vendono nemmeno il cavo | Quale devi acquistare separatamente

Nonostante gli AirPods 4 abbiano un costo elevato, nella confezione non c’é il cavo. Bisogna comprarlo a parte: ecco quale scegliere.

Quando si parla dei prodotti dell’ecosistema Apple, nella maggior parte dei casi, si fa riferimento a quelli con maggiore Apple.

Stiamo parlando, ovviamente, degli iPhone che, ogni anno, si ritrovano con un alone di mistero e di ansia intorno.

Si parla della generazione futura già dopo pochissime settimane che è arrivata quella nuova. L’attesa cresce sempre di più, poi, col passare dei giorni.

Tuttavia, non esistono solo gli smartphone, ma i prodotti Apple sono davvero tantissimi. Tra questi troviamo gli AirPods, ovvero, quelle magiche cuffiette che in molti apprezzano. Tuttavia, c’é un problema con le AirPods4: non c’é il cavo nella confezione e bisogna acquistarlo a parte.

AirPods 4: il costo è significativo, ma nella confezione manca qualcosa

Lo scorso 20 settembre, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 16, sono arrivate anche le AirPods 4. Si tratta di auricolari rinnovati completamente. Il loro design è diverso dai loro predecessori e consente di avere delle prestazioni eccezionali, con un comfort elevatissimo. Ci sono quelle con la modalità “Trasparenza”, quelle con audio adattivo e quelle con cancellazione del rumore.

Al loro interno è implementato il chip H2 che rileva la conversazione ed isola la voce. Inoltre, consente di richiamare Siri senza mani. Sono resistenti alla polvere ed all’acqua ed il sudore non ne intacca design e funzionalità. Certo, il loro costo non è affatto economico e, nonostante ciò, all’interno della confezione manca il cavo di ricarica. Bisogna acquistarlo separatamente e ce n’é uno in particolare da comprare.

Questo è il cavo di ricarica da acquistare separatamente

Le AirPods 4 sono vendute in due versioni differenti. Entrambe le versioni, sono compatibili con ricarica wireless. La prima, quella classica, viene venduta a circa 149 euro, mentre la seconda versione, quella con cancellazione del rumore, costa 40 euro in più, ovvero ben 199 euro. Sia se acquistate la versione base sia se acquistate quella con la cancellazione del rumore, vi stupirà cosa troverete in confezione.

O meglio, resterete stupiti da cosa non troverete. Parliamo, ovviamente, come vi abbiamo già accennato, del cavo per la ricarica. Certo, c’é la custodia per le operazioni di ricarica, ma senza il cavo non servirà a nulla. Dovrete provvedere all’acquisto in maniera separata di quest’ultimo. Sono consigliati sia i cavi di ricarica per Apple Watch che un caricabatterie wireless certificato Q.i. con una spesa minima che si aggira intorno ai 25 euro.