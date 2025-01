Smartphone Ricondizionati: se noti questo dettaglio non ti azzardare ad acquistarlo | É una truffa certa

Occhio a questo dettagli fondamentale quando visini uno smartphone ricondizionato: non lo acquistare perché è una truffa.

Quando ci si ritrova a dover acquistare un nuovo smartphone, bisogna fare i conti con i costi che stanno salendo alle stelle.

Poco importa se si tratta di un top di gamma o di un dispositivo di fascia medio bassa. I prezzi sono lievitati e, in alcuni casi, c’é necessità di fare un vero e proprio investimento.

Per questo motivo, sono tantissimi gli utenti che, nell’ultimo periodo, stanno virando per l’acquisto di smartphone ricondizionati.

Purtroppo, però, non sempre risulta essere la scelta giusta. Bisogna fare attenzione a tantissimi dettagli e, uno in particolare, dovrebbe destare il campanello d’allarme.

Smartphone ricondizionati: così non comprarlo perché ti truffano

Tanti utenti italiani stanno propendendo sempre di più per l’acquisto di smartphone ricondizionati. Attenzione, perché si tratta di una scelta giusta che consente di avere tra le mani un dispositivo praticamente nuovo, ma ad un prezzo maggiormente accessibile. Purtroppo, però, le truffe sono dietro l’angolo anche in questo caso e bisogna tenere gli occhi bene aperti.

Sono tanti i dettagli su cui focalizzare l’attenzione perché possono essere segnali di raggiri. Tra i tanti, segnaliamo il prezzo troppo basso. Questo può essere segno che il device non sia proprio in regola e, una volta acquistato, il venditore potrebbe sparire dalla circolazione in un baleno. C’é, però, un dettaglio che dovrebbe far scattare il campanello d’allarme.

Occhio a questo: si rivela una truffa vera e propria

Prima di scoprire, però, quale sia il dettaglio su cui puntare gli occhi sin dal primo istante, c’é da dire che l’attenzione andrebbe data anche ad altri aspetti che si rivelano di fondamentale importanza. Quando vi imbattete, infatti, in alcune inserzioni, controllatene la durata. Se quest’ultima risulta essere troppo breve, meglio girare alla larga. Vuol dire che si ha fretta di vendere e, quindi, non è affare buono. Evitate anche offerte provenienti da mercati esteri, in particolar modo da quelli asiatici. Fatte queste dovute premesse, vogliamo svelarvi quando la truffa è sicuramente nell’aria.

Sono due i casi che dovrebbero spingervi a salutare il venditore ed entrambi riguardano il metodo di pagamento dell’acquisto che andrete a fare. Innanzitutto, diffidate da chi cerca di allontanarsi dalla piattaforma sicura di vendita per portare la conversazione all’interno di piattaforme di messaggistica per concordare un pagamento diverso da quello sicuro. Mai pagare in contanti o con metodi che non risulterebbero essere tracciabili. Scegliete sempre PayPal, in qualsiasi caso, dato che viene offerta la restituzione di quanto pagato nel momento in cui il prodotto consegnato nn sia conforme alla descrizione inserita nel sito di vendita.