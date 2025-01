WhatsApp: ora puoi condividere lo schermo durante una videochiamata | Lo sa fare anche un bambino

WhatsApp ti consente di condividere lo schermo durante una videochiamata: farlo è davvero molto semplice, lo sa fare anche un bambino.

Tra le tante piattaforme di messaggistica che il mercato offre oggigiorno, quella più apprezzata ed utilizzata e, senza ombra di dubbio, WhatsApp.

La piattaforma di proprietà di Meta è sempre in costante aggiornamento; gli sviluppatori lavorano a qualsiasi ora del giorno e della notte per apportare migliorie e novità.

Nell’ultimo periodo ne sono arrivate davvero tantissime e tutte sono state apprezzate dagli utenti che le hanno utilizzate sin da subito.

Tra le tante, ce n’é una in particolare che risulta essere davvero funzionale ed importante e riguarda le videochiamate, singole o di gruppo che esse siano.

Puoi condividere lo schermo durante le videochiamate

Uno degli strumenti maggiormente utilizzati dai fruitori abituali di WhatsApp è sicuramente la videochiamata. In questo modo, gli utenti possono conversare guardandosi negli occhi. Come ben sapete si può avviare sia la videochiamata di gruppo che quella singola, così come avviene anche per le chiamate. Tuttavia, c’é una novità che le riguarda che è davvero figa.

Tutti, infatti, da un po’ di tempo hanno la possibilità di condividere il proprio schermo in modo da mostrare agli interlocutori un file, un documento, una foto o anche soltanto la home del display. Insomma, possono decidere di rendere partecipi tutti gli utenti che, in quel momento, sono in comunicazione con loro. Molti, però, non sanno ancora come si fa. C’é da dire che sia molto, ma molto semplice e lo sanno fare anche i bambini.

Videochiamate WhatsApp: ecco come condividere il proprio schermo

Prima di scoprire come poter condividere tutto ciò che vorrete attraverso il vostro schermo mentre siete impegnati in una videochiamata WhatsApp, bisogna fare una precisazione. Infatti, dovete sapere che nn è possibile farlo con WhatsApp Web, ma bisognerà ricorrere ad un iPhone o a uno smartphone Android. Per condividere lo schermo in videochiamata è fondamentale avviarne una. Si tratta di una procedura molto semplice. Basterà aprire l’App, scegliere il contatto e videochiamarlo.

Chi ha un iPhone, per attivare la condivisione dello schermo, deve cliccare sull’omino racchiuso nello schermo che trova in basso. Una volta all’interno del menù prescelto, basterà fare tap su “Avvia trasmissione”. Chi, invece, è in possesso di un device Android, dopo aver avviato la videochiamata, troverà una freccia racchiusa in un rettangolo nella parte bassa del display. Bisogna cliccarci sopra per poi selezionare la voce “Avvia adesso”. Attende il messaggio con la dicitura “Stai condividendo il tuo schermo” e, sin da subito, avrete la possibilità di condividere tutto ciò che volete.