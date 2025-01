Navigatore Auto: se lo usi così e ti beccano, sei fritto | 700€ di multa non te li leva nessuno

Stai molto attento al navigatore in auto: se lo utilizzi così e ti beccano, nessuno ti leva una bella multa di ben 700€.

Gli automobilisti, molto spesso, non pensano alle conseguenze a cui potrebbero incorrere mentre sono alla guida del proprio veicolo.

Fanno tutto senza pensarci. Eppure, bisogna sapere che ci sono delle regole ben precise, contenute all’interno del Codice della Strada.

Violarle significa incorrere in sanzioni pecuniarie ed amministrative che possono portare anche alla sospensione temporanea della patente.

Ciò vale anche per i navigatori. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché utilizzarli in modo scorretto vi fa beccare una multa salatissima.

Occhio a non utilizzare il navigatore così: se ti beccano ti fanno piangere

Il Codice della Strada, anche prima della sua modifica che ha portato in dote sanzioni più elevate e pene maggiormente severe, prevedeva che non si potessero utilizzare dispositivi alla guida che potessero distrarre gli utenti. Ora, poi, con le modifiche entrate in vigore, diventa molto, ma molto più semplice incorrere in problemi quando si viene fermati.

Uno di quelli maggiori riguarda proprio l’utilizzo scorretto del navigatore mentre si è alla guida. Attenzione, però, perché si è alla guida anche quando ci si trova nel traffico o fermi ad un semaforo rosso. Pertanto scopriamo in che modo non bisogna utilizzare il navigatore in modo da non avere alcun problema del genere.

700€ di multa se ti beccano a fare questo

Al giorno d’oggi, la maggior parte delle auto hanno, al loro interno, il sistema di infotainment compatibile sia con Android Auto che con Car Play. Grazie a questo, infatti, si può tenere sotto controllo il propri smartphone e le App contenute al suo interno senza dover mettere mano a quest’ultimo. Anche il navigatore è visibile a schermo.

Tuttavia, però, c’é da dire che sono ancora molti quelli che utilizzano il navigatore dal proprio smartphone e si distraggono a visionarne o toccarne lo schermo. Ecco, questo è il comportamento che bisogna evitare totalmente. Il Codice della Strada parla chiarissimo. Non è ammesso che il conducente tolga le mani dal volante mentre è alla guida o in coda nel traffico o ad un semaforo. La multa per questo comportamento scorretto va da 161 a 646 euro ed è prevista anche la decurtazione dei punti dalla patente. Inoltre, se nel corso dei due anni successivi si viene nuovamente beccati a smanettare in questo modo in auto, si corre il rischio di sospensione della patente fino a tre mesi.