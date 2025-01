Raffica di offerte Tv: ora costano pochissimo e c’è una ragione precisa | Ti stanno raggirando

Ci sono numerose offerte sul mercato che riguardano le TV ed il motivo è ben preciso e di facile individuazione: stanno raggirando tutti.

I televisori in casa sono elementi imprescindibili che vengono utilizzati a qualsiasi ora del giorno e della notte

Serbi o maggiormente per visionare i programmi offerti dalle emittenti o quelli che sono i prodotti inseriti all’interno delle piattaforme di streaming.

Si è passato dagli enormi televisori vecchi, quelli in i tubi catodici, alle smart TV odierne, più sottili, longilinee e che si collegano a internet.

Ora, poi, dovunque ci si giri, gli utenti si ritrovano bombardati da numerosissime offerte che riguardano i TV, ma bisogna stare attenti, perché la motivazione è soltanto una.

TV in offerta: vogliono fregare tutti

Di offerte, all’interno dei vari volantini sia cartacei che online della numerosissime compagnie che vendono prodotti tech, ce ne sono davvero tantissime in giro. Come abbiamo già accennato, poi, i televisori risultano essere i protagonisti indiscussi di queste campagne promozionali. Quotidianamente si può leggere, ad esempio, di smart TV vendute a prezzi ridicoli.

Ovviamente, sono tanti gli utenti che, incuriositi dalle promozioni e attirati dai prezzi, entrano all’interno dei negozi fisici o negli shop online e comprano un simile device; magari ne acquistano uno di quelli grossi, enormi, a prezzi di quelli dalle dimensioni medie. Non si domandano il perché stia succedendo una cosa simile, eppure dovrebbero porsi degli interrogativi. La motivazione, però, è molto semplice da individuare: vogliono fregare tutti. Scopriamo il perché.

Offerte su TV: ecco la fregatura

I nuovi Smart TV, come ben sapete, hanno sostituito, nel tempo, quelli che erano i vecchi televisori a colori, con i grandi tubi catodici nella parte posteriore. Questi erano ingombranti e poco funzionali rispetto alle nuove tecnologie che erano appena state rilasciate. Così, sono arrivati i televisori moderni, quelli che si collegano a internet, dai colori sfavillanti e dall’audio simile a quello del cinema. Grazie ad essi si possono visionare i contenuti multimediali proposti dalle varie piattaforme.

C’è stato un vero e proprio boom di questi TV anche grazie al cambio repentino della tecnologia utilizzata per il nuovo segnale del digitale terrestre. Ora, poi, se ne trovano tanti a prezzi davvero bassissimi. Anche se può sembrare conveniente, dovete sapere che c’è una fregatura in atto. Ebbene sì, avete capito benissimo. Le aziende stanno cercando di vendere tutti i televisori finora prodotti perché, a stretto giro, saranno sostituiti da altri dispositivi. Non ci saranno più nelle case perché tutti entreranno in possesso dei visori AR che proietteranno, all’interno della realtà quelli che sono i contenuti multimediali che gli utenti vogliono visionare. Secondo glie spero manca davvero pochissimo: tra 10 anni i televisori che oggi sono in offerta non serviranno più.