Telefonate Mute: se ne ricevi una, ti stanno truffando | Controlla subito gli addebiti sul tuo conto

Attenzione alle telefonate mute perché sono una truffa: quando ne ricevi una vai a controllare subito il conto.

Siamo alle solite; ormai di truffe in giro cene sono davvero tantissime e molti sono i cittadini che ne rimangono vittime.

In Italia, c’è un giro d’affari legato a questi comportamenti criminali enorme. Ne capitano dovunque.

Pensiamo alle truffe ai Bancomat o a quelle via mail ed SMS, ma anche alle telefonate di trading, ad esempio.

Ora, però, ne ha preso piede una davvero infida. Parte anche questa da una telefonata che è muta. Nessuno parla, ma fregano tutti.

Con una telefonata svuotano il conto

Di truffe in Italia, come abbiamo già avuto modo di accennare, ne esistono davvero tantissime. Questi criminali utilizzano gli strumenti più disparati per mietere il maggior numero di vittime possibile. Alcune sono ampiamente già conosciute, mentre altre sono del tutto nuove. Tuttavia è sempre molto, ma molto semplice cadere nelle trappole innescate.

Basta un niente per diventare una delle numerosissime vittime sacrificali. Ultimamente, però, ha preso piede un raggiro alquanto subdolo che, con una sola telefonata muta, riesce a svuotare i conti di tutti i cittadini. Pochi secondi e lo scopo dei truffatori viene raggiunto. Scopriamo come avviene questa nuova truffa e come difendersi per non vedersi svuotare il conto.

La truffa che non ti aspetti: basta una telefonata

Ormai, in Italia sono tanti i cittadini che stanno ricevendo queste telefonate assurde. Dopo un solo squillo, al massimo due, riattaccano. I cittadini, pensando che si tratti di qualcosa di importante, provano a richiamare il numero ed appena lo fanno cadono nella trappola infernale. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché risponderanno e faranno in modo di intrattenere l’utente il più tempo possibile in conversazione.

Di solito, si tratta di numerazioni di nazioni estere e, pertanto, il costo della chiamata risulta essere alquanto alto. Più tempo si sta al telefono, più soldi si consumeranno ed i conti telefonici verranno completamente svuotati. Tuttavia, dovete sapere che un modo per arginare questo fenomeno esiste. Innanzitutto, prima di richiamare il numero, bisogna controllarlo. Un numero estero o con prefisso diverso da quello della vostra città dovrebbe insospettire e non poco, soprattutto se non avete fatto acquisti particolari. Pertanto, quando arrivano queste telefonate, prima di mettervi al telefono, è sempre meglio controllare su internet la numerazione chiamante. Solo così potrete scoprire se si tratta di un numero utilizzato per mettere in moto la macchina delle truffe.