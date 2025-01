Dimenticati il Cellulare nel supporto auto: in queste condizioni se ti fermano sei rovinato

Non si può più tenere il cellulare all’interno del suo supporto all’interno dell’auto. Se ti fermano ti rovinano all’istante.

Gli smartphone sono, ormai, il prolungamento delle nostre braccia e non se ne può più fare a meno, neanche quando si va al bagno.

Sono sempre dietro e, ovviamente, è immancabile la loro presenza attiva all’interno degli abitacoli delle automobili.

Di solito, quando questo avviene, gli automobilisti lo posizionano in un posto ben preciso della loro autovettura.

Parliamo del supporto auto che si trova, la maggior parte delle volte, all’altezza delle bocchette da cui fuoriesce l’aria condizionata. Tuttavia, questo non è più possibile.

Nuovo Codice della Strada: addio al cellulare nel supporto dell’auto

Come ben sapete, è entrato in vigore, da poco meno di un mese, il nuovo Codice della Strada, voluto fortemente dal Ministro Salvini per contrastare comportamenti scorretti alla guida che possono andare a creare danni, anche letali, ad altri cittadini. Le misure sono molto più restrittive degli anni scorsi e, soprattutto, anche le pene si fanno sentire maggiormente.

La stretta maggiore ha come protagonisti proprio gli smartphone e gli utenti che li utilizzano. Ovviamente, c’é da dire che non bisognerebbe mai farsi distrarre da questi device ed anche la normativa, prima della sua modifica, prevedeva sanzioni a riguardo. Tuttavia, adesso non si potrà più scherzare. Bisogna rigare dritti. Fatte queste dovute premesse, scopriamo perché non può essere tenuto più all’interno del suo supporto.

Non mettere più lo smartphone qui: se ti fermano ti rovinano

Tenere lo smartphone a portata di mano, o meglio, alla portata dei propri occhi e della propria vista è pratica alquanto scorretta e non c’era necessità che lo ribadisse il legislatore con misure restrittive. ne va della propria sicurezza e di quelli che si incontrano in strada. Tuttavia, anche tenere il device posizionato vicino alle bocchette dell’ara condizionata, all’interno del suo supporto può portare a sanzioni elevatissime. Ebbene sì, avete capito benissimo perché quell’oggetto può causare distrazioni che possono diventare fatali.

Pensiamo, ad esempio, alle mani tolte dal volante per toccare lo schermo o all’attenzione rivolta a quest’ultimo anziché alla strada. Tuttavia, purché non ci si distragga, è consentito tenere il cellulare nel suo slot a patto che si ascolti musica o un podcast, si usino le varie App di navigazione o si avviino telefonate o si risponda a queste via Bluetooth o con vivavoce. Insomma, si può continuare a tenerlo lì purché non si tolgano le mani dal volante né si distolga lo sguardo dalla guida.